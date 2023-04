La légende des poètes, XIXe-XXIe s. (Rome & en ligne)

La légende des poètes (XIXe-XXIe siècle)



Organisation :

Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes / Litt&Arts) et Andrea Schellino (Università Roma Tre / ITEM)



Fondazione Primoli (via Giuseppe Zanardelli, 1, Rome)



Università Roma Tre, 20-21 avril 2023



Comité scientifique :

Serge Linarès, Luigi Magno, Michel Murat, Luca Pietromarchi et Delphine Rumeau.





Jeudi 20 avril



Matin



9h30 : Salutations, par Letizia Norci Cagiano (Fondazione Primoli)



Salutations, par Stéphane Poliakov (Institut français)



Présentation, par Adrien Cavallaro et Andrea Schellino.



Voix et images

Modérateur : Luca Pietromarchi

10h : Esther Pinon (Rennes 2 / CELLAM) : « “Le poète parle” : enregistrements spirites d’une légende romantique ».



10h30 : Michela Landi (Florence) : « Gilet rouge, billet rouge. La légende 1830 selon Gautier ».



Discussion et pause



11h30 : Delphine Gleizes (UGA / Litt&Arts) : « Victor Hugo sur le vif ».



12h : Olivier Bivort (Ca’ Foscari) : « Verlaine, une légende iconographique ».



12h30 : Déjeuner



Après-midi : Portraits et autoportraits légendaires



Modératrice : Delphine Gleizes



14h : Delphine Rumeau (UGA / Litt&Arts) : « La légende whitmanienne : le prophète, le saint et l’icône ».



14h30 : Henri Scepi (Sorbonne Nouvelle / CRP19) : « Morales du légendaire : le cas de Jules Laforgue ».



Discussion et pause



15h30 : Federica Locatelli (Aoste) : « “Je me disais Guillaume il est temps que tu viennes” : (auto) portraits d’Apollinaire ».



20 h : Dîner du colloque



Vendredi 21 avril



Matin : Légendaires personnels, légendaires collectifs

Modérateur : Michel Murat

9h30 : Serge Linarès (Sorbonne Nouvelle / Thalim) : « Mythographies de Jean Cocteau ».

10h : Christian Doumet (Sorbonne Université / CELLF) : « La légende Saint-John Perse ».

Discussion et pause

11h : Guillaume Bridet (Sorbonne Nouvelle / Thalim) : « “Orphée noir” » ou “Narcisse qui tente de se mirer dans ses propres yeux” ? Sartre et le légendaire des poètes ».



11h30 : Laura Santone (Roma Tre) : « La Vive Voix par la voix des poètes : le légendaire poétique d’Iván Fónagy ».

12h : Déjeuner

Après-midi : La légende contemporaine



Modérateur : Christian Doumet



14h : Vincent Vivès (Valenciennes) : « “Un peu d’ô sur les tombes” : tombeaux de Mallarmé, Rimbaud et Verlaine par le légendaire Christian Prigent ».



14h30 : Laure Michel (Sorbonne Université / CELLF) : « Les années Tarkos ».



Discussion et pause



15h30 : Michel Murat (Sorbonne Université / CELLF) : « Maudites poétesses ».



16h : Clôture du colloque.