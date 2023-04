Benoît Santini, Jeunes poètes chiliens du XXIe siècle

Cet ouvrage se penche sur les nouvelles voix de la poésie chilienne d’aujourd’hui. Ces jeunes auteurs, dont nous considérons qu’ils appartiennent à deux « générations » de poètes (celle de 2000-2001, dans laquelle sont inclus les « Novísimos » Héctor Hernández Montecinos, Paula Ilabaca, Pablo Paredes et Diego Ramírez, et celle de 2014, dont font partie les poètes de l’anthologie Halo, tels que Maximiliano Andrade, Fernanda Martínez Varela ou Roberto Ibáñez Ricóuz), s’imposent sur la scène littéraire chilienne mais ne bénéficient que de peu d’études critiques.

Nous nous intéressons ici à la pertinence des concepts de « jeunesse » et de « génération » permettant d’examiner le cas de ces poètes, ainsi qu’aux conditions d’émergence et à la reconnaissance de ceux-ci. Ensuite nous entrerons pleinement dans l’analyse des textes du corpus choisi et analyse, en particulier, la « rage » comme moteur de création. Enfin, l'ouvrage démontre la richesse créatrice de ces auteurs, leur lien avec une tradition poétique (Pablo Neruda, Gabriela Mistral), mais se centre aussi sur la diversité des « êtres » lyriques contenus dans leurs recueils et sur l’importance de l’aspect visuel dans leur production. Les poètes du corpus sont une preuve indéniable, en raison de leur diversité mais aussi des traits communs de leurs écritures, de la vigueur de la création poétique chilienne actuelle.

