Alain Mons, L'étendue du trouble. Créations contemporaines

Le trouble est successivement et tout à la fois mélange, désordre, émotion, déstabilisation, perturbation. Les arts ou la pensée dans ce qu’elle a de plus dérangeant peuvent nous troubler par la déstabilisation des codes et des modèles qu’ils créent, envisageant d’autres façons de voir et d’interpréter, ils rendent instables nos certitudes, nos croyances, affolent nos habitudes, nos repères normatifs de penser ; ils chamboulent nos perceptions et représentations. Cela introduit de la transversalité et des métamorphoses dans nos modes d’être au monde. Le trouble est la source de l’art actuel et la base psycho- sociale du sujet contemporain.



Ainsi les environnements d’images, les installations, le cinéma, la vidéo, les scénographies, les espaces urbains, les paysages perçus, la chorégraphie, la nudité des corps, les émotions littéraires, les interfaces de l’intime, sont autant d’expressions d’une vérité paradoxale du trouble. L’auteur aborde des artistes et écrivains, tels Philippe Parreno, Meg Stuart, Pina Bausch, Michael Ackerman, Don DeLillo, et bien d’autres.

Ces diverses expériences, sensibles et mentales à la fois, sont toutes appréhendées à travers des créations contemporaines ou moder- nes, qui se constituent comme des « terrains » d’enquête, d’investigation, et sur lesquelles s’est greffé le désir de l’auteur, dans tous les sens de ce terme. Autant de territoires délicats, sensoriels et existentiels, de transitions des devenirs qui, se répercutant, constituent les modalités d’une anthropologie du contemporain, une « affectologie » concernant les mouvements des apparences dans leur surgissement ou leur disparition, leur visibilité ou leur mystère.