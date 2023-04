Séminaire "Éditer la poésie (XIXe–XXIe siècle). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation" (Paris 3)

Séminaire "Éditer la poésie (XIXe–XXIe siècle). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation"

Quatrième séance, 19 avril 2023 de 16h à 19h

Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche, salle Mezzanine, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris

Martine Jey, « L’enseignement de la poésie dans le secondaire et le haut enseignement au XIXe siècle »

La poésie a une place et un statut ambigus et changeants dans l’institution scolaire du XIXe siècle. Très valorisée dans plus de la première moitié du XIXe siècle à travers l’épopée et la poésie dramatique essentiellement, la poésie est également au centre de pratiques d’écriture dans l’enseignement secondaire (discours latin, vers latins, discours français) et fait l’objet de nombreuses publications dans des ouvrages scolaires variés (manuels ou ouvrage de vulgarisation, journaux). Genre majeur, elle trouve également sa place dans le haut enseignement, qui lui accorde une chaire à côté de celle de l’éloquence. L’enseignement de la poésie subit ensuite un déclin, son statut devenant plus complexe et difficile à cerner. On étudiera ce passage, à la fin du XIXe siècle, où la poésie, après cette période de splendeur, souffre d’une relative occultation, et on s’interrogera sur les causes de cette désaffection passagère.



Martine Jey, Professeure émérite (Sorbonne Université), membre du Cellf (UMR 8599), s’intéresse à la réception des œuvres littéraires dans l’institution scolaire, l’histoire des enseignements littéraires, la sociologie de la littérature. Elle a publié avec Pauline Bruley et Emmanuelle Kaës, L’Écrivain et son école. Je t’aime moi non plus (Hermann, 2017) et avec Laetitia Perret, L’Idée de littérature dans l’enseignement (1860–1940), Classiques Garnier, 2019. Elle a codirigé, avec Emmanuelle Kaës, La Part scolaire de l’écrivain. Apprendre à écrire au XIXe siècle, publié en 2020 (Classiques Garnier).



Julien Schuh, « Éditer la poésie au Mercure de France: autour de la correspondance d’Alfred Vallette »

La volumineuse correspondance d’Alfred Vallette, dont l’IMEC et la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet conservent de précieux témoignages, permet d’étudier en détail les relations entre un éditeur et ses poètes au tournant des XIXe et XXe siècles. Vallette s’était dévoué corps et âme à sa fonction de directeur du Mercure de France, et répondait personnellement aux auteurs qui le sollicitaient. Sa conception de l’édition l’amenait par ailleurs à la considérer comme une forme de collaboration avec les poètes, qu’il impliquait volontiers dans les choix liés à l’impression de leurs ouvrages. À travers les missives échangées entre Vallette et les principaux poètes du Mercure (Jammes, Claudel, Vielé-Griffin, Fargue, Stuart Merrill, Jehan Rictus, Henri de Régnier, Saint-Pol-Roux, Édouard Ducoté, Alfred Jarry...), il s’agira de reconstruire les mécanismes de l’édition poétique au Mercure de France, dans ses aspects techniques (contrats, tirages, coûts, rémunérations), stratégiques (les liens entre la publication en revue et en volume, le rôle des poètes comme « conseillers éditoriaux » dans la découverte de nouveaux talents), esthétiques (choix de mise en page, de papiers, de format) et littéraires.



Julien Schuh est Maître de Conférence à l’Université Paris Nanterre et président de la Société des Amis d’Alfred Jarry. Derniers livres parus : Écrivains et artistes en revue. Circulations des idées et des images dans la presse périodique entre France et Italie (1880-1940), avec Alessandra Marangoni (Turin, Rosenberg & Sellier, coll. « Biblioteca di studi francesi », 2022); Poétique du Chat Noir (1882-1897), avec Caroline Crépiat et Denis Saint-Amand (Presses Universitaires de Nanterre, 2021) ; G.-A. Aurier, Œuvres complètes, avec Laurence Danguy, Vincent Gogibu, Damien Gonnessat, Alexia Kalantzis et Christophe Longbois-Canil (Éditions du Sandre, 2021) ; Les Architectes du livre, avec Anne-Christine Royère (Nicolas Malais/Cabinet Chaptal, 2021).





La séance peut être suivie en ligne. Pour tout renseignement, écrire à: serge.linares@sorbonne-nouvelle.fr