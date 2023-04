Créations à l’épreuve de l’exil de guerre (Paris 3)

Créations à l’épreuve de l’exil de guerre

28-29 juin 2023

Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, 4, rue des Irlandais 75005 Paris

Parmi les personnes déplacées dans le monde, se trouvent des artistes qui fuient la guerre et d’autres formes de répression militaire et collective (génocides, coups d’état). Souvent en lutte depuis longtemps avec leurs dirigeants politiques, ces artistes ne manquent pas d’interroger la violence, les injustices et les abus de pouvoir au sein même de leur pays tout en partageant leur expérience intime à travers les outils de l’art : dessin, peinture, photographie, arts du spectacle et cinéma.



Les contextes politiques de longue date (la guerre en Ukraine, les répressions en Iran et bien d’autres encore) imposent de poursuivre une réflexion collective sur le rôle de l’artiste exilé pris entre le rejet et l’hospitalité, et de s’interroger sur l’exil comme garant de la liberté d’expression de l’artiste. La création peut-elle constituer une forme de résistance contre la guerre en même temps qu’une matière à penser la distance ?



Cette manifestation scientifique interdisciplinaire réunit des personnalités hétérogènes : chercheurs universitaires, artistes et associations. Les disciplines artistiques concernées par l’événement sont les arts visuels/plastiques ; les arts du spectacle ; le cinéma et l’audiovisuel ; la photographie. Une exposition collective sera proposée au public lors de ce colloque.

Pour son ouverture, le colloque « Créations à l’épreuve de l’exil de guerre » s’associe au ciné-club Wassla - ةلصو . Il s’agit d’une association basée en France qui s’engage

à créer un espace sûr et inclusif pour la communauté LGBTQIA+ du monde arabe (Asie du Sud-Ouest et Afrique du Nord).



La projection aura lieu le jeudi 27 avril à partir de 20h00 à l’Atelier des artistes en exil (6 rue d’Aboukir, 75002 Paris) - Réservation obligatoire.



Le lien vers la plateforme de reservation sera disponible sur les pages



Facebook : https://www.facebook.com/wassla.NGO



et Instagram : https://www.instagram.com/wassla.ngo/ de l’association.

PROGRAMME

Vendredi 28 avril

9h –9h30 Accueil des participant·e·s



9h30 – 10h Ouverture du colloque

Présentation du groupe de recherche Arts, Médias, Exils (AME)

Kristian FEIGELSON (IRCAV/Sorbonne Nouvelle) : « Les Bruits du temps »



10h – 11h30 Panel I. Exil de guerre et frontières de l’exil

Présidence : Alexandra GALITZINE-LOUMPET (Cessma & Sophiapol, ICM, responsable Non-lieux de l’exil)

Coline ROUSTEAU (EUR ArTeC) : « De la frontière comme “spectacle” au spectacle de la violence des pays en guerre : créations et appropriations à l’épreuve de l’exil »

Elena GORDIENKO (IRET/Sorbonne Nouvelle) : « Exil de guerre et communication à distance : possibilités de coopération dans le monde théâtral »

Bahar MAJDZADEH (Artiste multimédia en exil, enseignante à l’Université Aix-Marseille) : « L’Absence et l’exil »

11h30 – 11h45 : Pause-café



11h45 – 13h Table ronde « Témoigner des conflits en cours »

Modérateurs : Elena GORDIENKO (IRET/Sorbonne Nouvelle) et Kateryna LOBODENKO (IRCAV/Sorbonne Nouvelle)

Kristina SOLOMOUKHA (Artiste, enseignante à l'EnsAD, Paris et à l'EESAB, Rennes, co-directrice de l'association La Maison de l’ours, Paris) : « Entendre les voix des artistes ukrainien·ne·s. Partage d’expérience d’action culturelle d’une association »

Rita LIRA (Artiste-chorégraphe en exil) : « THE WAY FROM/TO »

Parya VATANKHAH (Artiste plasticienne en exil, enseignante à l’Université Paris 8) : « Les Femmes artistes engagées iraniennes en exil »

13h – 14h30 Déjeuner



14h30 – 16h Panel II. Engagements et exil intérieur de l’artiste

Présidence : Guglielmo SCAFIRIMUTO (PLH/Université Toulouse - Jean Jaurès)

Nizar BESSI (IRCAV/Sorbonne Nouvelle) : « Hommage par assassinat : le regard exilique d’Elia Suleiman sur la guerre du Golfe »

Alessio ARENA (IRET/Sorbonne Nouvelle, Université de Vérone) : « La censure comme exil : le cas de Dario Fo et Franca »

Sara FARID (Artiste-photographe en exil, enseignante à l’École Européenne d’Art de Bretagne) : « Liberté d’expression : Parcours d'une femme photographe en exil »

16h – 16h15 Pause-café



16h15 – 18h Panel III. Réseaux et lieux de mémoire

Présidence : Nazir RAHGUZAR (CeRMI/CNRS, Fondation INALCO)

Ana M. ALVES (Politécnico de Bragança & CLLC-UA-FLUP Portugal) : « Lieu de mémoire, d’art et de résistance : Villa Air-Bel, refuge d’artistes »

Cristóbal BARRIA BIGNOTTI (Université de Chili) et Sandra RUDMAN (Université de Constance) : « Le Muralisme chilien en exil : la circulation des oeuvres, des réseaux de solidarités et des signifiées »

François REMANDET (Association Sens Interdits) : Présentation de l’association Sens Interdits

Samedi 29 avril



9h –9h30 Accueil des participant·e·s



9h30 – 11h Panel IV. Résistances et résiliences

Présidence : Kateryna LOBODENKO (IRCAV/Sorbonne Nouvelle)

Camille SARRAT (Chercheuse indépendante) : « Traduire le trauma de la révolution de 1917 et de l'exil à travers l'exemple de Volga en flammes (1933) de Victor Tourjansky »

Thomas THISSELIN (IReMus/CNRS) : « Aram Khatchatourian et Serge Koussevitzky. Résistance en et hors d’URSS »

Olga KATAEVA-ROCHFORD (Artiste-peintre, enseignante à l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris – La Villette) : « Collage des mémoires : le processus de création artistique sur le thème de l’exil forcé »

11h - 11h15 Pause-café



11h15 - 11h45 Visite guidée de l’exposition collective par Hafiz ADAM (Dessinateur en

exil, association Dessins sans papiers), Diala Brisly (Artiste visuelle en exil), Sara

FARID et Olga KATAEVA-ROCHFORD.



11h45 - 13h15 Panel V. Genres, formes, espaces

Présidence : Anthony BLANC (IRCAV/Sorbonne Nouvelle)

Sofian BENZINA (LIRA/Sorbonne Nouvelle) : « Serge Amisi, ancien enfant soldat : du témoignage à l’exil »

Camille LEPRINCE (EHESS/Centre national des arts plastiques) : « Intimités paysagères. L’exil de guerre syrien au prisme du documentaire de création »

Zina ALHALAK (Comédienne, metteuse en scène en exil) : « La pièce Au-delà de la peur et sa mise en scène »

13h15 - 14h30 Déjeuner



14h30 - 16h00 Panel VI. Récits de l’exil : au-delà des mots

Présidence : Elena GORDIENKO (IRET/Sorbonne Nouvelle)

Alice LACOUE-LABARTHE (Université de Picardie Jules Verne) : « L’Exil comme fil conducteur : dynamiques mémorielles transnationales dans Gott ist nicht

schüchtern d’Olga Grjasnowa »

Paolo PUPPA (Université de Venise) : « Les Paroles des survivants de guerre »

Daria BURLESHINA (Artiste-peintre en exil) : Présentation de sa démarche artistique

16h – 16h15 Pause-café



16h15 – 17h45 Panel VII. Identité artistique à l’épreuve d’exil de guerre

Présidence : Alexandre STROEV (CERC/Sorbonne Nouvelle)

Yana MEERZON (Université d’Ottawa) : « Le Théâtre en exil : sur la faute de la compassion, la protestation anti-guerre et l'impasse politique »

Antoine NICOLLE (INALCO) : « “Comment peut-on être russe ?” : la création littéraire en exil depuis le 24 février 2022 »

Pavel ARSENEV (Poète, artiste et théoricien en exil, Université de Grenoble/ Atelier des artistes en exil Marseille) : « Le Spasme de l’accommodation, ou les

tactiques d’exil linguistique entre l’urgence politique et le programme poétologique »



18h00 Clôture du colloque