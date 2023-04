La Nouvelle Revue Française, Printemps 2023

Éditorial :

Maud Simonnot, « Sous sa couverture d’un rouge éclatant, le nouveau numéro de la Nrf fait volontairement coexister deux dossiers aux antipodes l’un de l’autre. »



Femmes :

Claire Marin, Ton âge

Hélène Gestern, Être neutre, être femme

Kerwin Spire, Vies de Lesley Blanch

Carol Ann Duffy, Mme la Bête

Nathalie Azoulai, Pour Sylvie Guillem, et tout le tralala du corps des filles

Patrick Autréaux, Le livre-placenta. Água viva de Clarice Lispector

Julia Kerninon, Le personnage féminin. Les Lionnes de Lucy Ellmann

Camille Dejardin, John Stuart Mill, Harriet Taylor et l’émancipation des femmes : liberté, égalité, mixité

Hemley Boum - Anne-Sophie Stefanini, Nos libertés

Anna Ayanoglou, Symptômes, jour et Symptômes, nuit



Le dossier Céline :

Louis-Ferdinand Céline, La vieille dégoûtante (nouvelle inédite)

Philippe Bordas, L’ultrafin célinien

Alban Cerisier, Ce fut Angèle ma première lectrice. Sur Londres de Céline

Yves Pagès, Londres : hors champ cosmopolite pour apatrides désenchantés

Javier Santiso, Les dimanches on sort les vieux

Josselin Guillois, Fragments d'un Journal (fictif) de Louis-Ferdinand Céline



Dans la bibliothèque de... :

Michèle Gazier, Dans la bibliothèque d’Annie Ernaux



Critiques libres :

Maylis Besserie, Patrick Grainville, Trio des Ardents (Seuil)

Dominique Barbéris, Karel Schoeman, Le jardin céleste (Acte Sud)

David Rochefort, Mathieu Belezi, Le petit roi (Le Tripode)

Olivier Barrot, La Comédie-Française en trois actes

Patrick Amine, La réouverture du musée royal des Beaux-Arts d’Anvers

Sean J. Rose, « Le bégaiement de l’histoire », Thomas Demand au Jeu de Paume

