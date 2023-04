Charles Pellat, Langues et littératures arabes (préface Inès Horchani)

Ce cursus est une introduction à la littérature arabe par l'un des plus grands spécialistes de l'islam et arabisant de la 2e partie du XXe siècle en France. Les grandes lignes du mécanisme et de l'évolution de la langue arabe sont décrites de manière à rendre compréhensible pour le non-spécialiste les tendances et les oeuvres d'une littérature si proche de nous et pourtant si lointaine et encore très méconnue du public pour une très grande part. L'auteur ne se contente pas d'accumuler noms, dates et titres d'oeuvres. Il contextualise ces données en les resituant dans le cadre plus large des modes d'expressions et des genres littéraires (poésie, prose et prose rimée) à l'honneur chez les arabophones.

Sommaire

Préface d'Amel Guellati.

La langue arabe et son histoire.

Naissance de la littérature arabe (jusqu'en 750).

L'essor de la littérature arabe (750-1258).

Les siècles obscurs de la littérature arabe (1258-1800).

La renaissance de la littérature arabe (depuis 1800).

Index des noms d'auteurs.