Alexandre Melay, Takashi Murakami. Entre héritages et transgressions

Entre tradition ancienne et univers contemporain, le Japon a le pouvoir de faire coexister ce difficile équilibre fait d’histoire et de progrès. Aujourd’hui, la tendance générale de l’art contemporain japonais s’inscrit dans l’incroyable vitalité du Japon d’après-guerre, marqué par le développement des nouvelles technologies et d’une culture médiatique spécifique, d’où surgissent des phénomènes artistiques, culturels et sociaux nouveaux. En analysant les notions d’appropriation et d’hybridation, cet ouvrage propose une réflexion sur les relations qu’entretiennent l’art, l’esthétique et l’histoire japonaise.



Pour comprendre cette mutation de l’art au Japon, Alexandre Melay enquête sur les œuvres de Takashi Murakami en établissant de multiples analogies et connexions entre le mouvement artistique Super at fondé par l’artiste, l’art traditionnel japonais et les phénomènes culturels actuels. Sous un aspect aseptisé, les œuvres hybrides de Takashi Murakami favorisent l’émergence de nouvelles catégories esthétiques, tout en portant un regard critique à l’égard de la réalité contemporaine japonaise. Que ce soient les influences de la mondialisation, la culture médiatique ou les menaces persistantes de l’énergie nucléaire, Takashi Murakami réussit avec force à inscrire dans l’histoire ces phénomènes de mutations culturels et sociaux, tout en cherchant à donner naissance à une nouvelle identité artistique fondée sur la transversalité.



Alexandre Melay est théoricien des arts contemporains, docteur en arts, esthétique et sciences de l’art, et diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Enseignant-chercheur en pratique et théorie des arts visuels à l’Université d’Aix- Marseille, il s’intéresse particulièrement aux phénomènes d’émergence qui opèrent dans la création contemporaine. Ses recherches actuelles portent sur les esthétiques, les imaginaires et les expériences de l’Anthropocène.

Fabula vous invite à découvrir un extrait.