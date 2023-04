A. Bonandini, L. Boulègue, G.Ieranò (dir.), Le Dialogue de l’Antiquité à l’âge humaniste Péripéties d’un genre dramatique et philosophique, 

Le Dialogue de l’Antiquité à l’âge humaniste Péripéties d’un genre dramatique et philosophique

Sous la direction de Alice Bonandini, Laurence Boulègue et Giorgio Ieranò

Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 2023

Cet ouvrage collectif propose d’étudier les péripéties du genre dialogique, entre théâtre et philosophie, en trois volets consacrés à son écriture dans l’Antiquité grecque et romaine et à ses mutations au Moyen Âge et à l’âge humaniste.

Table des matières