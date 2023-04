À quoi sert la linguistique ? Avec Danièle Dubois (Clos des Bernardines, Saint-Aignan sur Cher)

Rien de plus évident que la parole et la langue que nous parlons tous les jours depuis la petite enfance sans y penser. Mais dès que l’on cherche à comprendre le rôle des langues, on découvre alors que le langage est partout, incontournable dans toute activité humaine, et surgissent des questions d’une grande complexité: à commencer par ce qui lie le fait de parler et celui de penser, c’est à dire de donner du sens à ce que nous percevons, à ce que nous vivons et donc à notre capacité d’agir dans et sur le monde.



C’est à éclairer ces liens que travaillent les linguistes. Comment langage et pensée ou, en termes plus récents, langage et cognition s’articulent-ils?



Danièle Dubois, chercheuse au CNRS, a consacré ses travaux à ces questions. Elle nous racontera ce qu’elle a exploré et ce qu’elle a pu mettre en évidence. Si, comme dans tout domaine scientifique, nombre d’interrogations demeurent, la connaissance de « ce que parler veut dire » alerte sur le rôle fondamental du langage et de sa maitrise dans la compréhension du monde, … et dans nos rapports aux autres.

Le 6 avril à 18h.