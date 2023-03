L’équipe "Fabrique du Littéraire" invite Tetyana Ogarkova, Volodymyr Yermolenko et Constantin Sigov, professeur.e.s à l'Académie Mohyla de Kiev (Paris 8/en ligne)

L’équipe Fabrique du Littéraire a le plaisir de recevoir Tetyana Ogarkova, Volodymyr Yermolenko et Constantin Sigov, professeur.e.s à l'Académie Mohyla de Kiev, mais aussi, depuis la début de la guerre, journalistes. T. Ogarkova est actuellement professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée de l'Université Paris 8, et C. Sigov est accueilli à Paris 8 dans le cadre du programme PAUSE.

MARDI 4 AVRIL 2023, 10H30-14H

Université Paris 8, bât. B, salle B234 et sur zoom : https://univ-paris8.zoom.us/j/92711087065?pwd=OFoxdGF0NEpya1hNZVNBeU9WYWF5Zz09





10h30-12h00 - Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla)

« L’avant-garde ukrainienne dans l’ombre de l’avant-garde russe »

Discutant : Pierre Bayard.



L’avant-garde russe, bien connue dans le monde entier, en cache une partie importante qui provient de l’Ukraine. Longtemps gommée par l’URSS et par la Russie, cette

avant-garde revient maintenant dans des études et expositions. Nous nous pencherons sur un certain nombre de ces phénomènes, du futurisme au cubo-futurisme et l’art prolétaire, en passant par la photographie, le simultanéisme et le suprématisme.



12h30-14h Table ronde avec Tetyana Ogarkova, Constantin Sigov et Volodymyr Yermolenko(professeur.e.s à l’Académie Mohyla)

« Qu’est-ce qu’être universitaire, journaliste, intellectuel.le en temps de guerre ? »

Discutant : Jean-Louis Fournel



Contact : nancy.murzilli@univ-paris8.fr, elsa.kammerer@univ-paris8.fr