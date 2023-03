63e journée d'échanges scientifiques de l'AQÉI : « La bande dessinée francophone au Canada » (en ligne)

C’est avec plaisir que l'Association pour l'étude de l'imprimé (AQÉI) vous invite à sa 63e journée d’échanges scientifiques. Intitulé « La bande dessinée francophone au Canada », l’événement aura lieu en ligne le 21 avril prochain, de 11 h 30 à 16 h 30 sur la plateforme Microsoft Teams.



Prenez note que l’assemblée générale annuelle de l’AQÉI se déroulera juste avant le début de la journée d’échanges scientifique.



En remplissant ce formulaire, vous recevrez le lien afin de vous connecter sur Teams : https://forms.gle/BG6Sew7eGzH5uHh96



Nous vous convions donc à venir entendre les communications d’Adrien Rannaud, Nancy Perron, Sylvain Rheault, Émilie St-Amand, Maël Rannou et Chris Reyns-Chikuma. Pour plus de détails, veuillez consulter le programme complet ci-dessous ou sur le site de l'AQÉI : http://www.aqei.etudedelimprime.com/63e-journee-dechanges-scientifiques-de-laqei/

PROGRAMME

11 h 30 – 12 h 30 : Assemblée générale de l’AQÉI





12 h 45: Mot de bienvenue



Séance 1 – Bande dessinée, presse et culture médiatique

13 h – 14 h

Président de séance : Sylvain Rheault (University of Regina)



Adrien Rannaud, « Albert Chartier, témoin et satiriste de la culture de la célébrité québécoise (1940-1962) »



Nancy Perron, « Des histoires en images aux BD et chroniques illustrées : Ladébauche mis en vedette dans l’œuvre d’Albéric Bourgeois au journal La Presse après 1911 »



Séance 2 – Bande dessinée et enseignement(s)

14 h 15 à 15 h 15

Président de séance : Sylvain Lemay (Université de Québec en Outaouais)



Sylvain Rheault, « Visées pédagogiques des bandes dessinées autochtones »



Émilie St-Amand, « L’utilisation d’une bande dessinée de superhéros canadien, Captain Canuck, comme outil didactique pour l’enseignement de l’histoire du Canada au collégial »



Séance 3 – Circulations de la bande dessinée canadienne francophone

15 h 30 à 16 h 30

Président de séance : Philippe Rioux (Université Concordia)



Maël Rannou, « Par les marges, exportation des auteurs québécois dans les fanzines européens francophones »



Chris Reyns-Chikuma, « La BD francophone hors-Québec : les BD de Guy Delisle sont-elles canadiennes et/ou québécoises et/ou cosmopolites? »