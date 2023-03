Jean-Noël Blanc, Polarville. Images de la ville dans le roman policier

Préface de Dominique Manotti

Sociologue de la ville, Jean-Noël Blanc endosse dans cet essai le costume du détective privé pour enquêter sur les visions de la ville dans le roman policier.

Il montre ainsi que le polar classique américain (Raymond Chandler, Dashiell Hammett, etc.) a développé un formidable vocabulaire expressionniste des lieux urbains, mais que sa conception de la Grande Ville perverse était très ambiguë. Par la suite, ce modèle d’écriture a évolué sous la pression des conditions réelles de l’urbanisation, comme sous l’influence de divers courants littéraires et politiques. La première édition de Polarville concluait ainsi à la disparition progressive des thèmes principaux du roman noir des origines, sous couvert du maintien de son lexique d’images. Cette réédition, enrichie d’une préface de Dominique Manotti, confirme dans sa postface le passage à un roman beaucoup plus ouvertement urbain et réaliste.

Jean-Noël Blanc, qui enseigné dans les écoles d’architecture de Lyon et de Saint-Étienne, est l’auteur de nombreux romans, recueils de nouvelles ou essais, comme Tête de moi (Gallimard jeunesse, 2002), Besoin de ville (Éditions du Seuil, 2003), L’Inauguration des ruines (Joëlle Losfeld, 2013), et de quelques romans policiers.

Sommaire

Préface, par Dominique Manotti

Introduction

Où il est question de ville et de polar, et où le sociologue prétend mener l’enquête

Le poème noir de la ville assassinée

Chapitre 1

Où le polar, genre réputé réaliste, se révèle d’abord poétique

Chapitre 2

Où le polar, après avoir avoué son appartenance à l’expressionnisme, en vient à présenter la ville comme un cadavre

Chapitre 3

Qui est l’occasion d’un inventaire des principaux lieux du polar

Chapitre 4

Où après avoir retourné la ville, le polar conduit l’enquête

Chronique rouge de la ville corrompue

Chapitre 5

Des pouvoirs de la ville à la ville des pouvoirs

Chapitre 6

De la révolution à la défense de la loi

Chapitre 7

De la morale légaliste à la morale biblique

Chapitre 8

De l’anti-urbain à l’ante-urbain

La complainte grise des faubourgs

Chapitre 9

La ville de bas en haut

Chapitre 10

La ville, la banlieue et le « néo-polar »

Chapitre 11

La ville envahie, la ville perdue

Chapitre 12

La ville et ses ennemis

Chapitre 13

La ville et la guerre urbaine

Conclusion

Où le polar trouve sa fin en rencontrant la ville réelle

Postface