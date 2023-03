L'écriture de soi à la Renaissance, en marge des genres (Paris Sorbonne)

Colloque V.L. Saulnier 41



Jeudi 6 - Vendredi 7 avril 2023



Amphi Georges Molinié – Sorbonne Université – 28 rue Serpente – 75006 PARIS



L’écriture de soi à la Renaissance, en marge des genres canoniques



(org. Paul-Victor Desarbres, Véronique Ferrer, Alexandre Tarrête)

—



Jeudi 6 avril



9h30 Accueil



10h : Introduction



Jean-Charles Monferran, président de l’Association V.L. Saulnier



Paul-Victor Desarbres, Véronique Ferrer, Alexandre Tarrête



Présidence : Isabelle Pantin



10h30



Alice Vintenon (Bordeaux Montaigne) : Quelques fragments d'autobiographie chez Symphorien Champier



11 h



Ariane Bayle (Jean Moulin Lyon 3) : Le récit de soi dans Les Voyages d’Ambroise Paré (1585)



11 h 30



Jérôme Laubner (Bâle) : Se dire vérolé : que fait le stigmate vénérien à l’écriture de soi ?



12 h-12 h 15 : Discussion



12 h 45 -14 h 15 : Déjeuner



Présidence : Nadine Kuperty-Tsur



14 h 30



Loris Petris (Neuchâtel) : « L’écriture de soi dans la correspondance de Guillaume Du Bellay »



15 h



Mathilde Bernard (Nanterre) : Le contrôle de l'épanchement lyrique dans la correspondance de Marguerite de Navarre



15 h 30 -16 h : Discussion et pause



Présidence : Alexandre Tarrête



16 h



Alicia Viaud (Montréal) : La Popelinière en son histoire et ses discours : homme de guerre, négociateur de paix, historien impartial



16 h 30



Lucie Claire (Amiens) : Philologie et écriture de soi dans les Notae sur Tacite de Marcus Vertranius Maurus (Lyon, 1559)



17 h



Neil Kenny (Oxford) : Minéralogie et écriture de soi : Martine de Bertereau (Baronne de Beausoleil)



17 h 30-17 h 45 : Discussion.

—



Vendredi 7 avril



9 h 30



Accueil



Présidence : Olivier Millet



10h



Virginie Leroux (EPHE) : La veine autobiographique dans la poésie néo-latine : Erasme, Jean Second, Salmon Macrin, Georg Sabinus et quelques autres



10 h 30



Elena Perez (Strasbourg / Sorbonne Université) : Portraits de famille dans la poésie de naissance du début du XVIe siècle



11 h



Nicolas Lombart (Orléans) : Une fama en marge : l’écriture de soi dans la poésie carcérale renaissante



11 h 30 : Discussion



12 h 45-14 h 15 : Déjeuner



Présidence : Michèle Clément



14 h 30



Grégoire Holtz (Versailles Saint-Quentin) : La De Vita propria de Cardan : construction d’une autobiographie intellectuelle



15 h



Audrey Duru (Amiens) : Le témoignage d’écriture dans les Desseins de professions nobles et publiques d’Antoine de Laval (1605) : littérarisation et service de la chose publique



15 h 30



Thibaut Maus de Rolley (UCL) : Voix infimes, vies infâmes : les « confessions » de sorcières et de sorciers comme récits de soi



16 h-16 h 15 : Discussion



16h15



Conclusions/Débat.

—



Colloque réalisé grâce au soutien du Conseil scientifique de Sorbonne Université, de l’Ecole Doctorale 3, du CELLF (UMR 8599),

de l’Université de Paris Nanterre, du CSLF (EA 1586), de l’Association V.L. Saulnier.