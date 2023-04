Kirac 27, bientôt chez Flammarion

On n'osait pas l'attendre, mais Flammarion nous le promet pour bientôt : au lendemain de la décision de la justice néérlandaise de ne pas interdire la diffusion du film érotique Kirac 27, la maison d'édition de Michel Houellebecq a annoncé la parution à l'automne 2023 du scénario du film - conclusion des pourparlers entre l'auteur et le collectif "Keeping it real art critics" - auquel s'ajoutera un cahier central de photographies prises lors du tournage. Kirac 27 fera donc suite à Anéantir dans le lucratif catalogue de Michel Houellebecq chez Flammarion.

"Mauvais objet", selon Francis Vanoye, parce que ni proprement littéraire, ni véritablement cinématographique, le scénario a une définition et une histoire également complexes. Comme l'ont rappelé Jean-Louis Jeannelle et Mireille Brangé dans l’introduction de Films à lire. Des scénarios et des livres, trois raisons peuvent justifier la diffusion du texte hors du seul cercle des professionels du cinéma : l'envie de l'auteur de publier le scénario, le désir des spectateurs de reconstituer le scénario à partir des plans du film, et le désir des éditeurs ou des spécialistes de l'auteur de rendre accessible le support écrit du film.

Quoi qu'il en soit, on retrouvera dans ce nouvel opus magnum bon nombre des caractéristiques de la plume houellebecquienne, et notamment le regard démystifié sur la sexualité à l'ère du néolibéralisme. "L’expression de la sexualité dans la littérature contemporaine (Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq) ne tient plus à l’érotisme, à la confession ou à la transgression des tabous ; elle dénonce l’obscénité du monde marchand qui privatise les désirs les plus intimes", affirmait Nicolas Léger dans une livraison de la revue Esprit. Cette dénonciation se trouve être précisément au cœur du 27e épisode du collectif Kirac.