Marginalia. Bulletin bibliographique des études sur les littératures et le film populaires, n° 115

Marginalia. Bulletin bibliographique des études sur les littératures et le film populaires, n° 115, 36 pages.





Le numéro 115 est maintenant disponible ici ou, en format PDF ou WORD, sur simple demande par courriel à l’adresse suivante : nspehner@sympatico.ca



Publié au Québec par Norbert Spehner, MARGINALIA est un bulletin bibliographique trimestriel qui recense les études internationales, essais et autres ouvrages sur les littérature dites de genre, et le film populaire : science-fiction & fantastique, fantasy, roman policier et d’espionnage, romans et films noirs, récits et films d’espionnage, westerns (romans et films), bandes dessinées, romans historiques, récits et films de guerre, ouvrages pour la jeunesse, érotica, etc…



Le numéro 115 recense (avec sommaires et descriptifs) près de 350 ouvrages- monographies, collectifs, revues spécialisées - publiés dans les langues suivantes: français, anglais, espagnol, italien et allemand.