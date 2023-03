Printemps des francophonies. Rencontre avec l'écrivaine Shumona Sinha (Angers)

Dans le cadre du Printemps des francophonie, le laboratoire CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues EA 7457) et l'équipe enseignante et les étudiants du master didactique des langues de l'université d'Angers proposent une rencontre avec l'écrivaine Shumona Sinha, le 5 avril de 17h à 18H (accessible en ligne).

Née en 1973 à Calcutta, Shumona Sinha est une écrivaine franco-indienne, naturalisée française, qui vit à Paris depuis 2001. Dans ses livres elle explore les interrogations sur identité, exil, condition féminine, conflit des classes, identité multiple et non-binaire...

Dernier ouvrage paru : L’autre nom du bonheur était français, Gallimard, 2022.