Les arts performatifs interrogent les rapports de symétrie et asymétrie : les approches des pratiques somatiques (Nice)

Journée d’études



Les arts performatifs interrogent les rapports de symétrie et asymétrie



Volet n° 1 : Les approches des pratiques somatiques : focus sur la technique Alexander



Vendredi 31 mars 2023

9h-17h, Amphi 75 Campus Carlone – Université Côte d’Azur



« Cette nuit j’ai rêvé que le théâtre était mort, non pas les acteurs, les metteurs en scène, les dramaturges, mais le mot ‘théâtre’ était mort, il avait été enseveli, il était en décomposition et on ne pouvait plus l’utiliser, il n’était plus en vie. Alors, je me suis demandé quel autre mot pouvait prendre la place de ‘théâtre’. Quel est le mot qui arrive à couvrir toutes les multiples nuances sensorielles, intellectuelles, techniques, spirituelles que la parole théâtre peut inclure. Le mot que j’ai réussi à trouver est ‘relation’. Si j’étais obligé à ne plus utiliser le mot ‘théâtre’, j’utiliserais le mot ‘relation’. — Eugenio Barba





Cette Journée d’études, réalisée en partenariat avec le département des Arts du spectacle de l’Université Côte d’Azur, le CTELA et l'Universidade Federal de Santa Maria, s’inscrit dans le cadre du projet Performance et pauvreté, conduit par le Réseau international des études de la présence, coordonné par Gilberto Icle (PU, Université Fédérale du Rio Grande do Sul).



L’objectif de cette action scientifique est de partager la création et la mise en place de dispositifs de recherche et de réflexion « par le corps » (GRAVINA, 2010) avec d’autres chercheur.euses et étudiant.es dans le domaine des arts performatifs.



Pour cette journée, nous proposons une réflexion autour du thème de la « relation » (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, 2021 ; GLISSANT, 1991), mettant l’accent sur les rapports de symétrie et/ou asymétrie présents dans différentes situations relationnelles (sur le terrain, avec le public, entre artistes etc.).



Des expérimentations corporelles à partir des principes de la Technique Alexander ouvriront la première partie de cette Journée, afin d’interroger les modalités de mise en relation avec soi-même, avec l’autre et avec le monde en tant qu’espace relationnel (MATURANA et VARELA, 1992 ; VARELA, 2017 ; FERNANDES, 2018, 2020).



Cet atelier proposera aux participant.es, via la mise en mouvement, d’observer leurs automatismes, leurs perceptions et leurs modalités de relation. Ensuite, par l’application de quelques outils concrets (l’Inhibition, les Directions, le travail sur le Contrôle primaire), il conduira les participant.es à expérimenter l’élargissement du champ des réponses (ALEXANDER, 1923, 2004).



Cette première partie de la Journée donnera un cadre expérientiel et réflexif pour la deuxième. Dans l’après-midi, une table ronde réunira des enseignant.es-chercheur.euses et praticien.es autour du thème de la symétrie/asymétrie dans les relations, afin de donner à voir les différentes approches, perceptions, méthodes auxquelles iels sont confronté.es dans leurs recherches et leurs expériences pédagogiques et artistiques.

—



Comité organisateur :



Arianna Berenice De Sanctis (MCF études théâtrales/ethnoscénologie, UCA, CTELA)



Heloisa Gravina (PU, Universidade Federal de Santa Maria, enseignante de technique Alexander)



Comité scientifique :



Emanuele De Luca (MCF études théâtrales, Université Côte d’Azur, CTELA)



Arianna Berenice De Sanctis (MCF études théâtrales/ethnoscénologie, Université Côte d’Azur, CTELA)



Heloisa Gravina (PU, Universidade Federal de Santa Maria, enseignante de technique Alexander)



Stéphane Hervé (MCF études théâtrales, Université Côte d’Azur, CTELA)



Gilberto Icle (PU, Universidade Federal do Rio Grande do Sul)



Brigitte Joinnault (MCF études théâtrales, Université Côte d’Azur, CTELA)



Hanna Lasserre (PAST études théâtrales, Université Côte d’Azur, CTELA)



Véronique Muscianisi (Artiste, pédagogue, docteure en études théâtrales/ethnoscénologie, CNSAD-PSL)

—



Programme



9h : Accueil des participant.es



9h15-12h : Atelier d’expérimentation « Technique Alexander et arts performatifs » animée par Heloisa Gravina



12h15-12h30 : Discussion



12h30-14h : Pause déjeuner



14h-16h : Table ronde : Les arts performatifs interrogent les rapports de symétrie et asymétrie

Sarah Andrieu (MCF études en danse, UCA, URMIS) : « Relations ethnographiques : de l’extraction à la collaboration ? »



Brigitte Joinnault (MCF études théâtrales, UCA, CTELA) : « Pratiques du masque neutre : symétrie ressentie vs symétrie mesurée »



Federica Fratagnoli (MCF études en danse, UCA, CTELA) : « Relations pédagogiques en éducation somatique. Vers de nouvelles (a)symétries ? »



Axelle Locatelli (MCF études en danse, UCA, CTELA) : « La symétrie est la forme d'harmonie la plus simple » (Rudolf Laban, 1920)



Véronique Muscianisi (Artiste, pédagogue, docteure en études théâtrales/ethnoscénologie, CNSAD-PSL) : « Approche des relations de symétrie/asymétrie dans les arts martiaux internes chinois »



Marina Nordera (PU études en danse, UCA, CTELA) : « La symétrie en danse : une invention ? »



Modératrices : Arianna Berenice De Sanctis (MCF études théâtrales/ethnoscénologie, UCA, CTELA) et Heloisa Gravina (PU, Universidade Federal de Santa Maria, enseignante de technique Alexander)