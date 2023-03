Claudette Joannis, Sarah Bernhardt

Elle collectionnait les amants et les bijoux. On l’appelait « la Divine ». Wilde était fou d’elle, Victor Hugo et Gustave Doré aussi. Freud et Carson McCullers l’admiraient. Cocteau inventa pour elle l’expression « monstre sacré ». Actrice, peintre, sculptrice, Sarah Bernhardt (1844-1923) fut l’une des plus grandes artistes du XIXe et du début du XXe siècle. En s’appuyant sur des archives et des témoignages inédits, Claudette Joannis, spécialiste reconnue de Sarah Bernhardt, lui consacre un portrait intime et raconte la vie exigeante, le courage, les folies et les scandales de cette première star internationale.