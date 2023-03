Marion Pouffary, Robespierre, monstre ou héros ?

Cet ouvrage vise à donner des clés permettant de comprendre pourquoi, plus de deux siècles après sa mort, Robespierre reste au cœur des débats mémoriels sur notre héritage républicain.

Cet ouvrage d’histoire s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et fait du droit et, sur certains points, de l’analyse littéraire, des sciences auxiliaires de l’histoire. Il permet, grâce à une étude du discours politique, d’affiner le travail entamé en 2013 par l’ouvrage Robespierre. La fabrication d’un mythe de Marc Belissa et Yannick Bosc, essentiellement centré sur l’historiographie. Contrairement à ce que l’on pense habituellement, la légende noire de Robespierre n’est pas une mais plurielle : entre la Révolution et le milieu du XIXe siècle, elle se scinde en quatre légendes, qui peuvent être rapprochées de quatre courants politiques distincts : conservateur/contre-révolutionnaire, libéral, communiste et anarchiste. De plus, une légende dorée émerge dans les années 1830 chez les militants républicains radicaux et socialistes.

On trouve encore aujourd’hui les traces de l’ensemble de ces images dans les débats historiographiques et politiques à caractère mémoriel, comme en témoignent les récentes controverses à propos de la sortie du film Vaincre ou mourir sur Charette.

Cet ouvrage peut faire l’objet de plusieurs niveaux de lecture. Si les lecteurs qui souhaitent suivre la démarche scientifique de bout en bout peuvent le lire en entier, des lecteurs plus pressés peuvent se contenter des chapitres sur la légende dorée (chapitres 1 à 4) ou les légendes noires (chapitres 5 à 7). Ces parties fonctionnent indépendamment des chapitres 8 à 11, fondés sur l’étude des débats parlementaires du XIXe siècle.

Marion Pouffary est chercheuse associée au Centre d’histoire du XIXe siècle de Panthéon Sorbonne/Sorbonne Université. Diplômée en droit et en histoire, elle a notamment soutenu en 2019 à Sorbonne Université une thèse sur l’image de Robespierre au XIXe siècle.

Table des matières

Préface – Hervé Leuwers

Introduction

Chapitre 1. Le retour de Robespierre sur la scène politique en 1830

Chapitre 2. L’influence des idées. L’image d’un théoricien de la révolution démocratique et sociale

Chapitre 3. Le poids des mots

Chapitre 4. Homme-principe et génie de la Révolution

Chapitre 5. Naissance et évolution du « tyrannarchiste » : apparition et consolidation des légendes noires de droite

Chapitre 6. Naissance et consolidation des légendes noires de gauche

Chapitre 7. Naissance et diffusion de la légende noire libérale-républicaine

Chapitre 8. L’incarnation des promesses et des dangers de la Révolution. Robespierre, de la Restauration à la fin du Second Empire

Chapitre 9. Radical mais plus socialiste : l’image de Robespierre dans les débats parlementaires des débuts de la Troisième République

Chapitre 10. Des débats parlementaires reflétant moins la spécialisation parlementaire de Robespierre que ses légendes

Chapitre 11. Une référence récurrente dans les débats sur les questions religieuses et scolaires

Conclusion