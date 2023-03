Sciences de l’Imaginaire (Laboratoire ICTT, Avignon Univ. & en ligne)

Sciences de l’Imaginaire

Jeudi 13 avril 2023

de 9h à 17h30 à Avignon Université

Journée d'Études organisée par les doctorants et les doctorantes du laboratoire Identité Culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT).

Événement en présentiel et en distanciel.

Programme

8h30 Accueil des participants et participantes par les doctorants et les doctorantes du laboratoire ICTT



9h Mots de bienvenue par l’équipe organisatrice, Anika Falkert (doyenne UFR ALL)

et Madelena Gonzalez (directrice du laboratoire ICTT)



9h30 Conférence inaugurale d’Anne Besson (Université d’Artois) : Un parcours scientifique dédié aux genres de l’imaginaire

Présidence : Nathalie Macé-Barbier (Avignon Université)



Atelier 1: La Fantasy : de ses origines à nos jours

Présidence : Anne Besson (Université d’Artois)



10h50 Tolkien et ses langues construites : un héritage qui bouscule les frontières par Marine Verriest (Université de Namur)



11h20 La Fantasy par le prisme de l’expérimentation par Charles Louarn (Avignon Université)



11h50 Witch representation : a discursive perspective of divergent ideologies

which appropriate the imaginary par Ana Carolina et Lazzari Chiovatto (Université de Rio de Janeiro)



Atelier 2 : L’imaginaire de l’horreur

Présidence : Jean-Paul Campillo (Avignon Université)



14h40 De l’horreur réelle à l’horreur surnaturelle : les Damas oscuras et l’imaginaire du fait divers par Claire Charrier (Nantes Université)



15h10 Horreur et gothique dans le metal par Sarah Leon (Université de Strasbourg)



Atelier 3 : L’Imaginaire d’aujourd’hui et du futur

Présidence : Cyrielle Garson (Avignon Université)



16h Les humanités numériques pour documenter les corpus de l’imaginaire par Emmanuelle Lescouet (Université de Montréal)



16h30 Désastre écologique ou changements de paradigmes ? La CliFi de langue allemande par Régine Atzenhoffer (Université de Strasbourg)



17h Quel avenir pour les jeux touristiques dans le futur ? par Katsiaryna Karnaukh (Avignon Université)



17h30 Clôture de la journée par les doctorants et doctorantes du laboratoire (ICTT).

—



Pour plus d’informations et lien de connexion : https://icttdoc.hypotheses.org/



Equipe d’organisation :



Charly Guibaud, doctorante ICTT ;

Charles Louarn, doctorant ICTT ;

Agustín Pérez Baanante, doctorant ICTT ;

Camille Protar, doctorante ICTT ;

Laura Rozo Llanos, doctorante ICTT.