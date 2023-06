Toujours ramenés au témoignage, les textes féministes ont pourtant une histoire et, comme tout autre, du style. Dans Des femmes et du style. Pour un feminist gaze (Divergences), Azélie Fayolle se propose, d’un point de vue qui pourrait être celui d’une féministe découvrant le féminisme, un parcours à travers des genres et des œuvres littéraires où se construit quelque chose comme un feminist gaze. Plus engagé que le female gaze, il traduit en registres les émotions d’une vie de femme confrontée à la domination masculine, choisissant en réponse le rire, la révolte et l’utopie – toujours avec style.