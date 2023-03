Peter Sloterdijk, Gris. Une théorie politique des couleurs

Traduction d'Olivier Mannoni

"On n’est pas un peintre tant qu’on n’a pas peint un gris." Ces mots de Cézanne, écrit Peter Sloterdijk, "mettent au défi de formuler une affirmation complémentaire : tant qu’on n’a pas pensé le gris, on n’est pas un philosophe". Ce nouvel essai relève le défi. Il en résulte un livre flamboyant à partir du gris, apparemment la couleur de l’indifférence, du neutre, de la tiédeur, mais qui contient en réalité toute l’histoire de la pensée, de l’art et du monde. Une réflexion magistrale sur les couleurs en politique, en philosophie et dans les arts, mais aussi dans la religion, et jusque dans la nature (éclipses, tempêtes, menace d’un hiver nucléaire).