Formes de vie posthumaines. Perspectives critiques et socio-philosophiques (Paris, EHESS)

Programme Formes de vie posthumaines



Perspectives critiques et socio-philosophiques



https://lap.ehess.fr/evenement/formes-de-vie-posthumaines-perspectives-critiques-et-socio-philosophiques



Deuxième séance Littérature, art et environnement



Co-animateurs Mara Magda Maftei et Agnès Callu



Invitées :



Nathalie Blanc, Directrice de recherche CNRS et directrice du Centre des Politiques de la Terre



L’écrivain et universitaire, Vincent Message, Défaite des maîtres et possesseurs (Paris, Éditions du Seuil, coll. « Cadre rouge », 2015) et Les années sans soleil (Paris, Éditions du Seuil, 2022)



L’artiste Fabrice Cazenave



Louise Bouvet, doctorante, Université Panthéon-Sorbonne, présentation des enjeux de l’exposition Avant L’Orage (collection Pinault)



Mercredi 5 avril 2023, 16h à 19h – Salle AS1_08



EHESS, 54 bld. Raspail















