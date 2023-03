Les Entretiens de Po&sie : Theombogü, en dialogue avec Claude Mouchard & Martin Rueff (Maison de la Poésie, Paris)

Lauréat de la bourse PAUSE sous l’égide du Collège de France en 2019, Theombogü est depuis mars 2022 membre du Comité de rédaction de la revue Po&sie. En 2022 il a publié un roman, Un végan chez les Pygmées et en 2023 un livre de poésie, Un refuge autre que l’exil. À l’occasion de ces deux publications, Theombogü s’entretiendra avec Claude Mouchard et Martin Rueff pour évoquer sa prose et sa poésie. Cette rencontre sera aussi l’occasion de discuter de sa vision de l’Afrique – qu’il développe dans un essai à paraître dans le numéro 183-184 de la revue Po&sie : « En Afropolitanie ». On peut lire sous sa plume : « L’hypothèse de réponse à la question africaine reste mal formulée. Peut-être faudrait-il revoir la question, la reformuler ou l’abandonner. L’Afrique est à habiter ou à traverser, à prendre ou à laisser ».

Maison de la Poésie, à 16 h., entrée libre.

—

À lire :

Le numéro 183-184 de la revue Po&sie, éd. Belin, avril 2023.

Theombogü, Un végan chez les Pygmées, éd. Petra, 2022 – Un refuge autre que l’exil, éd. du Cygne, 2023 – Demain ne viendra jamais, La Crypte, 2014.