Judith Balso, Ouvrir Hölderlin

Ouvrir Hölderlin : littéralement et dans tous les sens, comme on ouvre portes et fenêtres pour faire entrer l’air et la lumière dans une maison qui était longtemps restée fermée, comme on ouvre un corps pour comprendre le mal qu’il lui est arrivé, comme on ouvre un coquillage ou un fruit pour le savourer.



Ouvrir Hölderlin propose une lecture renouvelée de l’œuvre du grand poète allemand, à distance de la tradition heideggerienne et en dialogue avec d’autres poètes. La recherche d’un Hölderlin sans Heidegger entraîne une double réévaluation : celle de la rencontre avec la Révolution française dans l’élaboration de la pensée du poète, et celle de l’importance des poèmes « terminaux » (dits « de la folie »), ici considérés au même titre que ses poèmes les plus connus. Cet « autre » Hölderlin montre ce qui dans l’humanité est capacité possible d’un Bien commun, dont le divin, les dieux, sont pour lui le nom.

Lire les premières pages…

Judith Balso intervient et écrit : sur la poésie, le cinéma, le théâtre, la politique et l’amour. Après avoir enseigné au Collège international de Philosophie et à l’European Graduate School, tout en travaillant comme secrétaire dans une école d’art, elle participe actuellement au développement de l’École des Actes, fondée en 2016 à Aubervilliers. Parmi ses publications : Pessoa, le passeur métaphysique (Seuil, 2006) et Affirmation de la poésie (Nous, 2011).