Bernard Perret, Violence des dieux, violence de l'homme. René Girard, notre contemporain

Préface de Jean-Louis Schlegel

Boucs émissaires, violences sacrificielles, désir mimétique, autant de thèmes que René Girard (1923-2015) n’a cessé d’explorer et qui sont devenus des ressources essentielles pour notre compréhension des sociétés. L'anthropologie mimétique, dont il a posé les bases, a en effet eu des échos multiples dans les sciences humaines et les religions.

Avec ce livre, Bernard Perret, entreprend une présentation éloquente de ce vaste chantier théorique. Il éclaire notamment la fonction et la signification de la violence dans les rapports humains, des origines à nos jours, tout en explorant les liens et les différences entre la pensée de Girard et celle d'autres grands auteurs du xxe siècle (Lacan, Lévi-Strauss, Mauss …). Le lien particulier de Girard aux Écritures juives et chrétiennes, le sens à la fois novateur et controversé qu’il donne à la passion et à la mort du Christ, ne sont pas éludés, tout comme sa vision apocalyptique du politique.

En exposant la cohérence profonde et la fécondité d’une pensée majeure de notre temps, ce livre permet de ressaisir tous les débats passionnants auxquels elle a donné et donne toujours lieu.

Bernard Perret est un ingénieur et socio-économiste français. Membre du comité de rédaction Esprit, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Penser la foi chrétienne après René Girard, Ad Solem, 2018 ; Pour une raison écologique, Flammarion, 2011.