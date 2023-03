Collectionner les traces et tracer les collections dans les aires hispaniques et hispano-américaines des XIXe-XXIe s. (Sorbonne nouvelle)

Collectionner les traces et tracer les collections dans les aires hispaniques et hispano-américaines des XIXe-XXIe siècles



Colloque international organisé par le Laboratoire Junior La Trace (CREC UR 2292)



(Université Sorbonne Nouvelle, Université Bordeaux Montaigne, ENS-Université PLS)



13-14 avril 2023



Le Laboratoire Junior La Trace (ED 122, CREC UR 2292, Université Sorbonne Nouvelle), parallèlement à son séminaire mensuel initié en janvier 2022, organise un colloque international. Nous souhaitions prolonger la réflexion sur la trace en sciences humaines, sous la forme d’une rencontre plurielle sur deux jours, les 13 et 14 avril 2023. Le concept qui a été retenu est celui des collections dans les études hispaniques et hispanoaméricaines, depuis la perspective des études culturelles, de l’histoire de l’art, de l’histoire, de la philosophie, des arts plastiques, de la sociologie, de l’anthropologie ou encore des sciences politiques, au cours des trois derniers siècles (XIXe -XXIe). Lors de ces deux jours, nous pourrons compter aussi bien sur des chercheurs que sur des artistes, sous la forme de communications, d’une table ronde sur les archives dans la création artistique, d’un entretien public avec un graffeur de Madrid, de la projection d’un documentaire argentin en présence de la réalisatrice et d'une exposition. Un vernissage de l'exposition Fabrique de mémoire est prévu le jeudi 13 avril à 17h30 à la Maison de la Recherche également.



Programme complet…





L'événement sera hybride, lien de connexion à solliciter auprès de labo.latrace@gmail.com.

Comité organisateur



· Lisa Garcia (Université Sorbonne Nouvelle)

· Patricia C. García Ocaña (Université Sorbonne Nouvelle)

· Darlène Kuyu (ENS PSL)

· Caroline Prévost (Université Bordeaux Montaigne/Université Gustave Eiffel)



Comité scientifique



· Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle)

· Cecilia González Scavino (Université Bordeaux Montaigne)

· Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle)

· Évelyne Ricci (Université Sorbonne Nouvelle

· Cécile Vilvandre-Canizares (Université Toulouse 2 Jean Jaurès).