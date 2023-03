Le web : source et archive (Lille & en ligne)

Colloque international

Le web : source et archive (3,4 et 5 avril 2023, Univ. de Lille)

Les membres du comité d'organisation et les partenaires du projet ResPaDon sont heureux de vous annoncer la publication du programme complet du colloque "Le web : source et archive". Cet événement scientifique international réunira les partenaires du projet et une large communauté académique pour s'interroger ensemble sur la place des sources issues du web dans la recherche et situer les pratiques d'archivage d'Internet dans des démarches et des questionnements pluriels.



L'événement sera diffusé en streaming.



