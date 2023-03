Colloque jeunes chercheurs

Les Imaginaires du Sud à l'écrit et à l'écran (Toulouse)

Université Toulouse Jean Jaurès

12-14 avril 2023

Notion flottante dont l’existence dépend d’un "Nord" qui lui serait géographiquement opposé, le Sud nécessite de dépasser une vision restrictive pour interroger ses résonances selon que l’on se situe en Asie, en Afrique ou encore dans les Amériques. C’est pourquoi il faudrait parler sinon du Sud, du moins des Suds au regard des points de vue ou de vision adoptés, et des caractéristiques parfois différentes qui traversent l’ensemble de ces espaces et leurs représentations artistiques.



Observer le Sud, vouloir le décrire ou le mettre en scène, tend à empêcher toute neutralité et à imposer souvent une prise de position. On peut l’observer à travers certains effets stylistiques ou certaines déclinaisons de motifs et de thématiques devenus les codes d’une littérature et d’une cinématographique qui se voudrait sudistes.



La diversité des approches et démarches que convoque ce sujet nous a conduits à privilégier un empan historique relativement large, du XVIIIe siècle, qui correspond à une production croissante des œuvres culturelles consacrées aux Suds, jusqu’à nos jours.



S'inscrivant dans le cadre des axes de recherche actuels de l’équipe ELH du laboratoire PLH, autant sur la question de l’approche du monde sensible (axe 2) que celle des relations entre productions culturelles et société (axe 4), ce Colloque Jeunes Chercheurs visera à comprendre comment l’imaginaire des Suds a pu se construire et évoluer en fonction des regards que romanciers, essayistes et cinéastes ont su et voulu poser sur lui.



Invitant à l’étude d’une grande diversité de paysages filmiques, la thématique des Suds se situe également dans les perspectives de recherche du laboratoire LARA-SEPPIA associé à la manifestation, notamment celles de l’axe « Poïétique et esthétique du paysage » qui porte son attention sur les formes, les figures et les matériologies du paysage.



La question de l’imaginaire invite ainsi à une rencontre entre différentes disciplines artistiques et s’inscrit en ce sens dans l’idée d’une convergence des savoirs. Si la littérature et le cinéma occupent les deux domaines d’étude privilégiés par ce Colloque, le « Sud » en tant que concept ouvre à une transversalité de la recherche et s’inscrit pleinement dans la problématique des héritages culturels promulguée par le laboratoire PLH.



Dans cet esprit, ce colloque jeunes chercheurs se propose d’ouvrir la question du, ou des Suds, aux domaines de la géographie, de l’histoire, de la sociologie et de la culture afin d’articuler la réflexion autour d’une notion élargie de la représentation.

PROGRAMME

Mercredi 12 avril 2023 : MDR (F417)





Après-midi : Le Sud, un imaginaire continental



13h30 : Accueil des participant.e.s



14h-14h30 : M. Demange, M. Guégan, M. Terral - Discours d’ouverture : « Le Sud dans tous ses états »

Modération : Mme Lécole Solnychkine (MCF HDR, Université Toulouse – Jean Jaurès, LLA)



14h30-15h : Ziyin Chen (Doctorante, Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH), « Imaginer le réel, la représentation de l’Amérique du Sud dans Jauja de Lisandro Alonso et L’Étreinte du Serpent de Ciro Guerra »



15h-15h30 : Felipe Koch (Docteur, Université Paris-Est Créteil), « O Continente d’Érico Veríssimo comme illustration de l’imaginaire tellurique brésilien »

15h 30 : Discussion

15h45 : Pause

16h – 16 h 30 : Marianne de Cambiaire (Doctorante, Université Aix-Marseille, LESA/ELH), « La robinsonnade dans le cinéma des années 1970 : du fantasme de la Wilderness à la nature morte »

16h 30 : Discussion



Jeudi 13 avril 2023 : MDR (F417)



Matinée : Les Suds méditerranéens – Migration des imaginaires



Modération : M. Demange (Docteur, Université Toulouse - Jean Jaurès, ELH/ACCRA)



9h-9h30 : Marién Gomez Rodriguez (Docteure, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, IRCAV), « La représentation de l’Espagne et de l’imaginaire espagnol dans les films français des années vingt »



9h30-10h : Sophie Bros (Agrégée, Doctorante, Université Paris Nanterre, CSLF) : « Le Sud de Richard Ford et de Théophile Gautier : différentes manières de peindre, une seule Andalousie »



10h-10h30 : Discussion



10h30-10h45 : Pause



10h45-11h15 : Reem Abuhalaweh (Doctorante, Université Toulouse III – Paul Sabatier, LERASS) : « Évolution des Représentations des Palestiniens dans le Cinéma Français »



11h15-11h45 : Stéphane Sawas (Professeur des Université, INALCO Paris), « Les îles grecques au cinéma : un imaginaire du Sud »



11h45-12h15 : Discussion



12h15-14h : Déjeuner



Après-midi : Le Sud à la croisée des frontières : l’exemple nord-américain



Modération : M. Souladié (MCF, Université Toulouse – Jean Jaurès, ELH)



14h-14h30 : Eva Gourdoux (Agrégée, Doctorante, Université Toulouse – Jean Jaurès, CAS) : « Un Sud de papier et d’encre : écrire le Sud des Etats-Unis »



14h30-15h : Hugo Jordan (Doctorant, Université Gustave Eiffel, Paris, LISAA), « Le Sud des Etats-Unis de Jeff Nichols : du réalisme au fantastique »



15h30-16h : Discussion



16h-16h15 : Pause



16h15-16h45 : Sophie Mathieu (Agrégée, Doctorante, Université Sophia Antipolis, Nice), « La terre et le territoire – Parcours de Faulkner entre le Mississipi et Yoknapatawpha »



16h45-17h15 : Milan Kaffy (Doctorant en Cinéma, Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH), « Les incursions sudistes de Jean Renoir : de Toni (1935) à L’Homme du Sud (1945) ».



17h15 – 17h45 : Discussion





Vendredi 14 avril 2023 : Le Gai Savoir (GA1)



Matinée : Exotisme et colonisation des imaginaires – Le Sud en question

Modération : M. Ragel (PR, Université Toulouse – Jean Jaurès, ELH)



9h-9h30 : Damien Bruneau (Agrégé, Université Rennes 2), « L’imaginaire des Suds dans les romans, les nouvelles et les films de James Bond »



9h30-10h : Vincent Jaffeux, (Doctorant, Université Toulouse – Jean Jaurès, FRAMESPA), « Dépasser la ‘triade du Palmier, de la Mouquère et du chameau’. Le mouvement algérianiste contre l’exotisme littéraire (première moitié du XXe siècle) »

10h30 - 11h : Discussion



11h-11h15 : Pause



11h15-11h45 : Abdemassad Qachach (Doctorant, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Oujda, Maroc, LGCITC), « Hybridité et altérité culturelle dans la littérature du Sud : le cas de Cap de Hédi Bouraoui »



11h45-12h : Discussion de clôture.