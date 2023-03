L'africanisme en question (Toulouse)

L'équipe de la structure fédérative de recherche en études africaines de l'Université de Toulouse organise la deuxième séance 2023 de son séminaire "Les Afriques au pluriel" le vendredi 31 mars de 9h à 12h30 dans la salle LA178 de l'UFR LLCE de l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.



La séance est intitulée « L’africanisme en question » :



Programme :

09h-09h15: accueil

09h15-09h30: présentation

Stéphanie Lima, maîtresse de conférences, département de géographie, Institut national universitaire Champollion, LISST-CERS, et Mathilde Rogez, maîtresse de conférences, département d’études du monde anglophone, Université Toulouse - Jean Jaurès, CAS

09h30-10h00: « Pour une épistémologie critique des études africaines »

Salim Abdelmadjid, maître de conférences, département de philosophie, Université Toulouse - Jean Jaurès, ERRAPHIS

10h00-10h15: discussion

10h30-11h00: « L'Autre ‘inutile’ : les spécialistes africains formés en Bulgarie durant les années 1960-1990 »

Svetla Koleva, Institut de sociologie de l’Académie bulgare des Sciences, professeure-visiteure au département de sociologie et au LISST

11h00-11h15: discussion

11h15-11h45: « Sami Tchak et les ‘africanistes’ : un regard romanesque, ironique et indulgent »

Pierre Soubias, maître de conférences, département de lettres modernes, cinéma et occitan, Université Toulouse - Jean Jaurès, LLA-CREATIS

11h45-12h00: discussion

12h00-12h30: programmation et présentation des séances à venir



Lien Zoom sur demande



A venir :

- vendredi 21/04/2023 (09h-12h30, UT3, salle Coriolis de l’OMP) : durabilité et interdisciplinarité

- jeudi 25/05/2023 (09h-12h30, UT2J, MDR salle E412) : circulation des normes

- jeudi 29/06/2023 (09h-12h30, UT2J, MDR salle D30) : circulation, langues, savoirs et développement

- septembre 2023 (09h-12h30, Sciences Po): éthique de la recherche