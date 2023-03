Brouillon pour un nouveau bestiaire. Lecture publique de Devenir Lionne, par Wendy Delorme (Paris)

« Elles disent qu’elles ont la force du lion la haine du tigre la ruse du renard la patience du chat la persévérance du cheval la ténacité du chacal. Elles disent, je serai la vengeance universelle. […] Elles disent qu’une fois qu’elles auront les armes à la main elles ne les abandonneront pas. Elles disent qu’elles secoueront le monde comme la foudre et le tonnerre. »

Dans le cadre de la programmation #Wittig2023 du collectif de chercheureuses féministes Les Jaseuses, nous avons le plaisir de recevoir Wendy Delorme lors d'un atelier d'écriture "Brouillon pour un nouveau bestiaire" [COMPLET] suivi d'une lecture publique d'extraits de son nouveau roman Devenir lionne (éditions JC. Lattès).



Il y aura également une restitution de l'atelier d'écriture par les participant-es qui le souhaiteront.

L'accès à la lecture est gratuite et ouverte à toustes. Rendez-vous Chez Mona dimanche 26 mars de 18h à 20h. Vous pouvez prévenir de votre venue et soutenir Chez Mona ici : https://www.chezmona.com/agenda/lecture-publique-wendy-delorme



Sophia Evezard, jaseuse et libraire au Comptoir des Lettres, sera présente avec une sélection de livres de Wittig et d'inspirations de bestiaires féministes disponibles à la vente.



Accessibilité : Les espaces de Chez Mona sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Organisation : Caroline Dejoie.