Politique de la fiction. Avec Alice Zeniter (Lieu-dit, Paris)

Les rencontres du cycle "Turbulences" ont pour but de réfléchir, depuis un an et avec différents invités, aux devenirs du politique, aux débordements des formes traditionnelles de contestation, à ce qu'il nous reste comme voies de réappropriation, directes ou indirectes, sur nos vies.



Jeudi 23 mars, nous recevrons Alice Zeniter, pour parler de "Politique de la fiction", de 19h-21h au Lieu Dit (Paris 20)