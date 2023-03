Amanda Murphy

Écrire, lire, traduire entre les langues Défis et pratiques de la poétique multilingue

Sous la responsabilité éditoriale d'Emmanuel Bouju

Paris, Classiques Garnier, Littérature, histoire, politique, 2023

L’activité de la poétique multilingue est étudiée dans cet ouvrage par le biais de ses défis, de ses pratiques et des formes de relation qu’elle ouvre. De la création d’une langue à la lecture, la traduction et la transposition, ce livre se demande avant tout comment se tissent écriture, lecture, traduction et mémoire.

Table des matières