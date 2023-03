Mathématiques à l’œuvre. Mathématiques, littérature, arts (Besançon )

Mathématiques à l’œuvre. Mathématiques, littérature, arts.



Colloque organisé par le CRIT (Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles - EA 3224)

et par le Collège de France (chaire de sociologie du travail créateur),

avec le soutien de la Fondation du Collège de France.

Les 5 et 6 avril prochains,

Université de Besançon

Amphi K1 (le 5 avril) et Salle T04 (le 6 avril) UFR SLHS, Université de Franche-Comté Site de Canot, 1 rue Antide Janvier, Besançon 25000

Pour recevoir le lien de la visioconférence, et/ou pour recevoir le programme de l'événement, et/ou pour recevoir une attestation de présence, merci de vous inscrire sur https://forms.gle/aynx2MkBvpAetdNX9



Nous attirons votre attention sur la présence de deux écrivaines, Nathalie Azoulai, et Marie Lhuissier (auteure pour la jeunesse) qui vous aideront certainement à vous réconcilier avec les maths (pour ceux qui en auraient besoin).

Contact général : secretariat-crit@univ-fcomte.fr

—



PROGRAMME



MERCREDI 5 AVRIL / AMPHI K1 / UFR SLHS / SITE DE CANOT



14h30 Accueil

15h00 Laurence Dahan-Gaida (UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ)

Allocution de bienvenue

15h15 Dominique Raymond (UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES)

La math-fiction de Michèle Audin à Dominique Fortier

16h00 Francisco González Fernández (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)

Le mathématicien et son double

16h45 Pause

17h00 Nathalie Azoulai (ÉCRIVAINE) et Odile Chatirichvili (COLLÈGE DE FRANCE / UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES)

Mathématiques, littérature, arts

Entretien/dialogue sur La fille parfaite (P.O.L, 2022)

En partenariat avec la librairie Les sandales d’Empédocle

18h15 Questions



JEUDI 6 AVRIL / SALLE T04 / UFR SLHS / SITE DE CANOT



9h00 Marie Lhuissier (AUTEURE DE LIVRES POUR LA JEUNESSE)

Des contes mathématiques, pour parler aux enfants et aux jeunes de la nature de l’activité mathématique

10h00 Questions

10h15 Pause

10h30 Odile Chatirichvili (COLLÈGE DE FRANCE / UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES)

Poésie graphique : les mathématiques, des pages aux murs

11h15 Cindy Gervolino (UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ)

Explorations du tracé sur la page : des chiffres, des lettres et des figures

12h00 Pause et repas

14h00 Françoise Willmann (UNIVERSITÉ DE LORRAINE)

Dépasser les clichés à l’aide de la géométrie : le roman de Gert Jonke Geometrischer Heimatroman

14h45 Philippe Séguin (NANCY)

Paul Mongré (i.e. Félix Hausdorff), 1900 : Du bonheur poétique à l’œuvre mathématique

15h30 Pause

15h45 Stefan Neuwirth (UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ)

Les mathématiques pour dire le monde

16h30 Michaël Klopfenstein (LYCÉE BELIN, VESOUL)

Mathématiques comme matériau de déploiement du sens

17h15 Fin du colloque

—

PRESENTATION

Mathématiques et littérature, deux mondes que l’on voudrait opposer et qui pourtant s’observent, dialoguent, s’inspirent mutuellement. D’Edgar Poe à Umberto Eco, de Lautréamont à Wislawa Szymborska, de Robert Musil à Paul Valéry, romanciers et poètes disent leur fascination pour les mathématiques, en émaillent leurs œuvres, chantent leur beauté en vers ou en prose. Avec Pascal, Lewis Carroll, Douglas Hofstadter ou Jacques Roubaud, on découvre que l’on peut être à la fois bon mathématicien et belle plume. Et si l’arithmétique et la symétrie sculptent depuis toujours la poésie, oulipiens et autres tenants de l’écriture à contraintes ont apporté la preuve que les mathématiques offrent de formidables outils de création littéraire. Rythmes, rimes et autres mesures constituent en effet une véritable musique mathématique qui, dans le poème, est responsable de l’harmonie phonique, de la technique de versification, de savants assemblages de mots et de sons.



Réunissant écrivains, spécialistes de littérature et mathématiciens, ce colloque sera l’occasion d’explorer, en toute liberté, les milles façons dont disposent les mathématiques pour transformer la littérature : qu’elles lui fournissent des chiffres ou des figures, des incitations formelles ou une méthode, elles lui offrent des ressources créatives grâce auxquelles « les entreprises de la connaissance et les opérations de l’art » deviennent « également possibles » (Paul Valéry, 1919).