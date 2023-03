Quêtes et conquêtes. Parcourir l’espace antique et médiéval dans les fictions modernes (Université Bordeaux Montaigne)

L’imaginaire du passé :

Quêtes et conquêtes. Parcourir l’espace antique et médiéval dans les fictions modernes

(arts de l’écrit, arts de l’écran, spectacles et jeux)



Colloque du LaPril et de l’axe « Art et intermédialité » de l’UR 24142 Plurielles, avec le soutien de l’Association Modernités Médiévales et de l'IUF, les 30-31 mars 2023, à la MSH, campus de l'université Bordeaux Montaigne



Consulter l'argumentaire



PROGRAMME



JEUDI 30 MARS 2023, MATIN

9h30 Accueil des participant.e.s

Ouverture par Florence Boulerie, co-directrice de l'UR Plurielles



Lire, dire, réécrire les temps anciens / Présidence : Michèle Gally

10h Vérane Partensky (Université Bordeaux Montaigne), L’antiquité grecque à l’épreuve du Nord

10h25 Patricia Victorin (Université Bretagne-Sud), Tristan le Voyageur de Marchangy : un voyage exotique en Médiévalie

10h50 Fabienne Marié-Liger (Université Bordeaux Montaigne), Pénélope ou la quête du langage comme espace de liberté

11h15 Rémy Poignault (Université Clermont Auvergne), L’imaginaire de l’espace antique entre ouverture et clôture chez Marguerite Yourcenar

11h40 Discussion



APRÈS-MIDI

Autrices contemporaines en terres moyennâgeuses / Présidence : Danièle James-Raoul

14h Michèle Gally (Université d’Aix-Marseille), La clôture comme liberté paradoxale. Vision réaliste ou fantasme des femmes médiévales ?

14h25 Agnès Lhermitte (Université Bordeaux Montaigne), Stratégies de conquête féminine dans l’espace médiéval romanesque de Carole Martinez (Du domaine des murmures et La terre qui penche)

14h50 Najate Nerci (Université Hassan II, Maroc), Errance et quête de soi au féminin dans Un cœur cousu de Carole Martinez

15h15 Discussion et pause



Identité/légitimité à (con)quérir / Présidence : Patricia Victorin

15h45 Caitlin Midgley (Université de la Colombie-Britannique, Vancouver), Une aventurière hors-normes dans Chien du heaume et Mordre le bouclier de Justine Niogret

16h10 Nadège Le Lan (Université du Littoral Côte d’Opale), Quête, requête, conquête de soi(e) : être une femme dans les réécritures arthuriennes de Boris Vian

16h35 Discussion

17h30 Assemblée générale de l’association Modernités Médiévales



VENDREDI 31 MARS 2023, MATIN

L’espace de l’écran / Présidence : Rémy Poignault

9h Marc Gauchée (INRAE/Université Bordeaux Montaigne), Les Amazones hors leurs murs dans les fictions cinématographiques et télévisées jusqu’aux années 1980

9h25 Mercedes Montoro Araque (Université de Grenade), Rome ou Alexandrie ? Espaces éco-fictionnels de quête et conquête au féminin

9h50 Mélanie Bost-Fievet (CéRéDI - Université de Rouen), Enfers ludiques et vidéoludiques : des lignes aux fractales

10h15 Discussion et pause



De case en case, survol de la BD / Présidence : Mercedes Montoro Araque

10h45 Julie Gallego (UPPA), Médée, un oiseau voyageur épris de liberté

11h10 Florence Plet (Université Bordeaux Montaigne), La Quête de l’oiseau du temps

11h35 Anna Denis(Université Paris Est-Créteil), Quête de soi, conquête d’espace : les personnages féminins à l’assaut de la bande dessinée médiévaliste francophone

12h Discussion et clôture du colloque

En marge du colloque, plusieurs manifestations auront lieu :



23 mars : Projection et conférence Unipop au cinéma Jean Eustache, Pessac : « Retour vers le futur ou projection vers le passé ? : le roi Arthur au cinéma ». Pour en savoir plus



28 mars : Banquet antique organisé par l'Association des Lettres classiques

30-31 mars : Exposition de travaux d’étudiants pendant le colloque