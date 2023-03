ÉCLATS, n° 2

La recherche et le discours scientifique



Dans ce numéro, vous trouverez un dossier thématique comportant des contributions de Jean-Christophe Coquilhat (“Discontinuité entre recherche et didactique des langues : une vulgarisation dangereuse ?”), Emilie Dardenne (“Le monde académique d’après ? Etudes animales, discours et politiques scientifiques au temps de la Covid-19”) et Marie-Hélène Fries (“IPCC vs. NIPCC : l’interprétation des données climatiques, entre légitimation et manipulation”). Dans cette édition figurent également deux entretiens : l’un avec Joice Aglaé, mené par Loli Jean Baptiste et Meiyun Xu, l’autre avec le Docteur Walid El Abed, mené par Claire Breniaux.

ÉCLATS est une revue universitaire et doctorale en lettres classiques et modernes, langues, communication, sciences du langage et arts du spectacle. ÉCLATS propose chaque année un numéro comportant un dossier thématique, des comptes rendus d'ouvrages et de manifestations scientifiques, des entretiens, des témoignages, des parcours doctoraux ou des présentations d’œuvres artistiques.