Nouveaux cahiers de Marge, n° 6 : "Autotraduction: perspectives intertextuelles, transactions esthétiques, circulations interculturelles"

Autotraduction: perspectives intertextuelles, transactions esthétiques, circulations interculturelles, numéro 6 (2022) des Nouveaux cahiers de Marge, sous la direction d'Anna Lushenkova Foscolo, Olga Artyushkina, Michaël Oustinoff et Malgorzata Smorag-Goldberg. Coordination d'Anna Lushenkova Foscolo.

Cette publication est née d’une volonté d’articuler la vision du corpus formé par les œuvres autotraduites comme d’un « dispositif dialogique ». Les contributions qui forment la première partie offrent des modèles et des paradigmes pour l’étude de dialogisation qui s’établit entre les deux versions de l’œuvre. Les analyses rassemblées dans cette partie s’appuient sur les dimensions intertextuelles et énonciatives, avec une ouverture vers la perspective paratextuelle. Cette dernière reste au cœur des contributions qui forment la deuxième partie, consacrée aux transferts intermédiaux impliqués ou engendrés par la pratique de l’autotraduction. La troisième partie du numéro explore le rôle de l’autotraduction dans la circulation des savoirs et des idées. Ainsi, replaçant la littérature au sein d’autres circulations de textes, la publication vise à embrasser les domaines des transferts littéraires, artistiques, mais aussi conceptuels, par le biais de l’autotraduction. Enfin, l’apport scientifique de la publication est complété par une panoplie de discours métalittéraires à travers la parole donnée sous forme d'essais et entretien aux auteurs qui ont fait eux-mêmes l’expérience de ce mode d’écriture. Propulsé par la vision de l’autotraduction comme d’un dispositif poïétique et esthétique dialogique par excellence, ce travail s’achève d’une manière symbolique par un dialogue écrit.

Avec les contributions d'Anna Lushenkova Foscolo, Anna Saroldi, Simona Gallo, Britta Benert, Amanda Murphy, Hélène Martinelli, Martina Bolici, Giovanna Targia, Sara De Balsi, Luba Jurgenson, Maxime D. Shrayer, Camille Bordas et Anthony Cordingley.

Sommaire

Anna Lushenkova Foscolo

Avant-propos : « Les autotraductions en dialogue »

Perspectives intertextuelles

Anna Saroldi

Autotraduction : dialogue ou monologue ? Croisements temporels et linguistiques chez Jacqueline Risset et Peter Robinson

Simona Gallo

Across wor(l)ds: Ouyang Yu’s transcultural journey in self-translation

Britta Benert

Lou Andreas-Salomé et le néerlandais

Une autotraduction laissée dans l’ombre

Transactions esthétiques

Amanda Murphy

Autotraduction et intermédialité chez Raymond Federman

De voix en voix, de corps en corps

Hélène Martinelli

Autotraduction, autoédition, auto-illustration

De l’usage de la poésie sémantique dans Bayamus des Themerson

Martina Bolici

Filippo Tommaso Marinetti, du translinguisme « italo-français » à l’autotraduction

Une histoire génétique de Poupées électriques à Fantocci elettrici

Circulations interculturelles

Giovanna Targia

Kulturwissenschaft, iconologie et autotraduction

Sara De Balsi

Un essai, deux publics : enjeux de l’autotraduction dans Papà, mamma e gender (2015) et Papa, maman, le genre et moi(2017) de Michela Marzano

Témoignages et métaréflexions : essais et entretiens d’auteurs

Luba Jurgenson

La neige est-elle (auto)traduisible ? ou le livre infini

À propos d’une expérience d’autotraduction

Maxim D. Shrayer

Plaisirs du translinguisme

Camille Bordas et Anthony Cordingley

Entretien avec Camille Bordas, autrice de How to Behave in a Crowd / Isidore et les autres.