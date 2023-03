Dramaturgies et théâtres contemporains d’Afrique francophone subsaharienne (Rendez-vous des francophonies 2023, Montpellier)

LES RENDEZ-VOUS DES FRANCOPHONIES 2023



Dramaturgies et théâtres contemporains d’Afrique francophone subsaharienne

cycle de rencontres organisé par Pénélope Dechaufour



23-31 mars 2023, à Montpellier

Avec le soutien de la Maison des francophonies Montpellier Via Domitia, du RIRRA 21, du Département Théâtre et spectacle vivant de l’UFR1



en collaboration avec le CCU de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, de la Vignette et de La Baignoire



en partenariat avec le laboratoire SeFeA (IRET-Sorbonne Nouvelle)



Dans le cadre des Rendez-vous des francophonies qui sont portés par la Maison des francophonies Montpellier Via Domitia, Pénélope Dechaufour (MCF en études théâtrales, RIRRA21/UPVM3) propose un temps fort ainsi qu’un cycle de rencontres autour des dramaturgies et des théâtres contemporains d’Afrique francophone subsaharienne

Construit autour de la présence de Koffi Kwahulé et d’Hakim Bah, ce cycle de rencontres permettra de faire entendre leurs textes et de se plonger dans leurs esthétiques singulières et novatrices.

Pour aller plus loin, une rencontre autour de l’ouvrage Corps Marron - Les poétiques de marronnage des dramaturgies afro-contemporaines (Passage(s), 2018), avec son autrice, Sylvie Chalaye, Professeure à l’Université Sorbonne-Nouvelle et directrice du laboratoire de recherche Scènes Francophones et Écritures de l’Altérité (SeFeA) aura également lieu.



A l’écoute des œuvres de Koffi Kwahulé et d’Hakim Bah, ces rencontres questionneront les enjeux esthétiques et politiques de ces dramaturgies novatrices qui réinventent le rapport à la langue française autant que les codes de l’écriture pour le théâtre. Parfois empruntes d’une violence symbolique mobilisant la mémoire de ce sur quoi nos sociétés contemporaines ont été construites, les dramaturgies afro-contemporaines d’expression française s’écrivent aussi sous le signe d’un détour par la fable que nous ne manquerons pas d’interroger. Qu’est-ce qui fonde le geste artistique ? Quelles problématiques hantent ou animent l’écriture ? Ces rencontres sont aussi pensées comme des temps de plongée au cœur d’une œuvre et de l’atelier de son auteur.



En parallèle de ces trois soirées de rencontres, Koffi Kwahulé et Hakim Bah animeront des ateliers d’écriture à destination des étudiant·e·s du Département Théâtre et spectacle vivant de l’Université Paul Valéry Montpellier 3.

Jeudi 23 mars à 18h au Studio (Théâtre La Vignette) Restitution de l'atelier de mises en voix de textes de Koffi Kwahulé et Hakim Bah, avec Anne-Juliette Vassort et Marie Vires, CCU/Vignette (https://ccu.univ-montp3.fr/evenement/2022-2023/scenes-francophones-d-afrique).



Vendredi 24 mars à 19h30 à La Baignoire (7 rue Brueys, Montpellier) Rencontre avec Koffi Kwahulé animée par Pénélope Dechaufour et ponctuée de lectures d’étudiant·e·s du Département Théâtre.

Lundi 27 mars à 17h15, Rencontre avec Sylvie Chalaye (PU- Université Sorbonne Nouvelle) pour Corps marron : les poétiques de marronnage des dramaturgies afro-contemporaines (Passage(s), 2018), animée par Pénélope Dechaufour, salle 003-Caryatides à St Charles 2 (Av. de Saint Charles, Montpellier).

Vendredi 31 mars à 19h30 à La Baignoire (7 rue Brueys, Montpellier). Rencontre avec Hakim Bah animée par Pénélope Dechaufour et ponctuée de lectures d’étudiant·e·s du Département Théâtre.



En parallèle de ces rencontres publiques, les éudiant·e·s du Département Théâtre et spectacle vivant auront aussi l’opportunité de suivre des ateliers d’écriture avec Koffi Kwahulé et Hakim Bah.

Présentation des intervenant·e·s :

Koffi Kwahulé est comédien, metteur en scène, dramaturge et romancier. Originaire de Côte d’Ivoire, il est l’auteur de plus d’une trentaine de textes dramatiques qui sont, pour la plupart, édités aux Éditions théâtrales, montés et traduits à travers le monde. Il a reçu, en 2017 le Grand prix de littérature dramatique ainsi que le prix Bernard-Marie Koltès en 2018 pour L'Odeur des arbres (éditions Théâtrales). Au titre de l’ensemble de son œuvre, on lui décerne, en 2013 le prix Édouard-Glissant, en 2015 le prix Mokanda ainsi que le prix d'excellence de Côte d'Ivoire. Il est, en outre, lauréat 2006 du prix Ahmadou-Kourouma pour son roman Babyface (éditions Gallimard) et Grand prix littéraire ivoirien 2006.

Historienne du théâtre et anthropologue des représentations de l’Afrique et du monde noir dans les arts du spectacle, Sylvie Chalaye est également spécialiste des dramaturgies contemporaines d'Afrique et des diasporas. Professeure et directrice de recherche à l’université Sorbonne Nouvelle, elle codirige l’Institut de recherche en études théâtrales et a créé le laboratoire SeFeA (Scènes francophones et écritures de l'altérité). Elle a notamment publié Corps Marron - Les poétiques de marronnage des dramaturgies afro-contemporaines (Passage(s), 2018) et Race et théâtre – Un impensé politique (Actes Sud, 2020).

Hakim Bah est un auteur de théâtre né en Guinée. Ses textes sont publiés chez Lansman, à Théâtre Ouvert ou encore aux éditions Passage(s) ou Quartett. Il a notamment reçu le Prix RFI Théâtre en 2016 pour Convulsions et s’est vu décerné d’autres récompenses pour son travail : Prix des Journées Lyon des Auteurs de Théâtre, Prix d’écriture Théâtrale de la ville de Guérande, Prix des Inédits d'Afrique et d'Outremer, Prix du public au festival Text'Avril. Il codirige par ailleurs la compagnie Paupières Mobiles (France) et assure la direction artistique du festival Univers des Mots (Guinée).

Pénélope Dechaufour est MCF en études théâtrales à l’Université Paul Valéry Montepllier 3 et membre du RIRRA 21. Ses travaux portent sur les théâtres contemporains d’Afrique subsaharienne francophone. Elle a co-dirigé « Afropéa, un territoire culturel à inventer », Africultures N°100 (2015) et « Baroque is burning ! », Thaêtre, N°6, (2022) et est l’autrice de plusieurs publications dont « « Écritures théâtrales françaises et dramaturgies d’Afrique et des diasporas : une aventure ambigüe ? » in Pauline Bouchet (dir.), « Dramaturgies françaises contemporaines. (2000-2020) », Percées, 2020.

Remerciements :



À Nicole Denayrolles, Maxime Del Fiol et tout le comité scientifique de la Maison des francophonies Montpellier Via Domitia pour le soutien apporté à ce projet,



Annick Douellou pour le secrétariat scientifique du centre de recherche RIRRA21,



Béla Czuppon et l’équipe de La Baignoire pour leur accueil toujours enthousiaste et à Clarisse Drillon qui a conçu les supports de communication.