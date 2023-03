Rencontre poétique avec Denise Desautels et Françoise Ascal (Univ. Paris Cité)

Rencontre poétique avec Denise Desautels et Françoise Ascal

le jeudi 16 mars 2023 à l’Université Paris Cité de 18h à 20h

(salle Pierre Albouy, Grands Moulins, 6ème étage / bâtiment C, au 5, rue Thomas Mann, 75013 Paris).



La séance sera composée d’un moment de lectures poétiques et d'échanges avec nos deux invitées. Cette séance prend place dans le cycle « Poésie en cours » proposé par l’Université Paris Cité (Camille Bloomfield, Marik Froidefond, Claire Paulian, Cyril Vettorato). L’accès est libre.



Denise Desautels est née à Montréal en 1945 en 1945. Mémoire, douleur et deuil – intimes et universels – sont au coeur de son écriture, celle d'une écrivaine dont les livres sont marqués par sa conscience d'être une femme qui écrit et par sa passion pour les autres arts. Elle a publié plus de 40 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes, qui lui ont valu de nombreuses distinctions. Avec Disparaître, écrit à partir de 11 oeuvres de Sylvie Cotton, paru à L'Herbe qui tremble et au Noroît, elle a reçu le Prix Apollinaire 2022. En mars dernier, elle est devenue la 2e poète québécoise, après Gaston Miron, à être publiée dans la collection Poésie/ Gallimard.



Françoise Ascal, née en 1944, habite un village de Seine et Marne. Après avoir été potière, elle a commencé à publier dans les années 80. Poèmes, récits, notes de journal, livres d'artistes (une quarantaine à ce jour) relatent sa confrontation, selon les mots de Pavèse, au "métier de vivre". Elle aime faire dialoguer les mots avec la peinture et la musique. Elle porte une attention particulière à la nature, à la force de l'élémentaire autant qu'à la précarité de l'humain. Ses deux derniers livres de poèmes ont paru en 2021: Brumes (avec des peintures de Caroline François-Rubino, Aencrages & co) et Grünewald, le temps déchiré (avec des dessins de Gérard Titus-Carmel, L'Herbe qui tremble).