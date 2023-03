Continuer de commencer. Avec Alain Françon (La Scala, Paris)

« Continuer de commencer »

Journée d'études et de dialogue avec Alain Françon



le mardi 11 avril de 9h à 18h, à la Scala Paris

Le Théâtre de la Scala Paris a la chance d'accueillir pendant plus de deux mois le travail d'Alain FRANÇON sur BECKETT : une mise en scène d'En attendant Godot appelée à faire date, suivie de Premier Amour interprété par la grande Dominique Valadié. Impossible de ne pas s'arrêter sur le parcours exceptionnel d'un créateur qui est l'une des plus importantes signatures de l'histoire de la mise en scène française. Trois universités (la Sorbonne, la Sorbonne nouvelle et l'Université Paris Cité) s'associent donc à l'équipe des fidèles d'Alain Françon pour faire partager aux spectateurs, expérimentés ou nouvellement venus, une impatience créatrice longue d'un demi-siècle, et parfaitement inassouvie.



Programme

9h30 – Ouverture par une lettre de Michel Vinaver à Alain Françon, lue par Anouk Grinberg et introduction de la journée par Frédéric Biessy puis Françoise Gomez

9h40-10h10 – Profondeur de champ d’un parcours. Dialogue entre Odile Quirot auteur de Alain Françon, La Voie des textes, Histoires et entretiens (Actes Sud, 2015) et Isabelle Barbéris, sur le défi d’embrasser une carrière de cinquante ans.

10h10-11h00 – « Être à la tâche » du texte, dialogue entre Alain Françon et Nicolas Doutey dramaturge d’Alain Françon depuis 2011, animé par Florence Naugrette, selon un dynamisme réciproque :

Nicolas Doutey interroge Alain Françon sur son approche des contemporains, entre découverte (Edward Bond) et redécouverte (Beckett)

interroge sur son approche des contemporains, entre découverte (Edward Bond) et redécouverte (Beckett) Alain Françon, metteur en scène, interroge Nicolas Doutey comme auteur de Le Moment psychologique, créé au Studio Théâtre de Vitry le 27 janvier 2023, est présenté au Théâtre Ouvert en février 2023.

Avec la présence de Marie Iemma-Jejcic, auteur de Le Métier d’être homme, Samuel Beckett, l’invention de soi-même (EME Éditions 2021, coll. Lire en psychanalyse).

L’expression « être à la tâche » est reprise aux propos d’Alain Françon dans son entretien avec Guillaume Lévêque dans la revue en ligne « Alain Françon » accessible sur le site du Théâtre de la Colline.

Pause

11h30-12h40 – Compagnes et compagnons de route, table ronde animée par Gildas Milin



Les comédiensDiffusion d’un enregistrement des interprètes d’En attendant Godot réalisé lors de la venue à La Scala du séminaire « Le personnage par l’acteur » de Florence Naugrette (Sorbonne). Echanges avec Dominique Valadié, Anne Benoît, Suzanne De Baecque et Luc-Antoine Diquéro La création sonore et scénographique avec Jacques Gabel et Marie-Jeanne Séréro

Pause déjeuner

14h – Réouverture par une seconde lettre de Michel Vinaver à Alain Françon, lue par Anouk Grinberg.

14h15 – Les compagnons disparus : portrait de groupe. Jean Bouise, Jean-Yves Dubois, Raymond Jourdan, Serge Merlin, Benoit Régent, Robert Rimbaud, Michel Robin, Jean-Paul Roussillon, Isabelle Sadoyan, Michel Vinaver, Michel Vittoz, Wladimir Yordanoff

14h30-15h30 – Champs littéraires, table ronde

Michel Vinaver et les mises en scène d’Alain Françon, avec Catherine Naugrette (sans exclure Beckett et autres contemporains)

(sans exclure Beckett et autres contemporains) Georges Feydeau et les mises en scène d’Alain Françon, avec Violaine Heyraud

Anton Tchekhov et les mises en scène d’Alain Françon, avec André Markovicz et Françoise Morvan

14h30-15h30 – Le moment « Sans cible » (revue du Théâtre de la Colline sous la direction d’Alain Françon), table ronde avec Frédéric Fisbach, metteur en scène, Gildas Milin, metteur en scène, Marie-José Mondzain, philosophe, Myriam Revault d’Allonnes, philosophe.

Pause

16h45-17h45 – Alain Françon au prisme de la mémoire vivante, animée par Isabelle Barbéris. Trois jeunes chercheurs se font tour à tour narrateurs et témoins, en dix minutes maximum, du spectacle d’Alain Françon qui a marqué leur mémoire et enrichi leur approche du théâtre.

N.B : tous les témoignages particulièrement parlants recueillis à l’occasion de l’appel à contribution lancé pour ce chœur final, pourront se voir publiés : en ligne sur le site de La Scala Paris et dans les actes du colloque.

19h30 – Premier amour de Samuel Beckett, réalisation Alain Françon et Dominique Valadié.

—

Entrée libre, inscription indispensable.

Pour Premier Amour interprété par Dominique Valadié le soir à 19h30, l'inscription est distincte. Les groupes participant à la journée et désireux d'y assister peuvent bénéficier du tarif détaxe . Adresser une liste à f.gomez@lascala-paris.com.

—

Comité d'organisation :

Isabelle Barbéris, Françoise Gomez, Catherine Naugrette, Florence Naugrette.