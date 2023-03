"L'Invention de la Pop Culture". Conf. Matthieu Letourneux (Saint-Aignan, France & en ligne)

Matthieu Letourneux présentera le 17 mars à 18h au Clos des Bernardines une causerie sur «L'invention de la pop culture».

Son tout récent (avec L. Artiaga), Aux origines de la pop culture; Le Fleuve Noir et les Presses de la cité (La Découverte, 2022) sera le point de départ de sa causerie. M.Letourneux est un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui des littératures populaires (policier, science-fiction, fantasy, sentimental, espionnage, aventures) ainsi que de la littérature pour la jeunesse. Ses livres sont une mine sur ces littératures. Parmi sa quinzaine d'ouvrages (seul ou en collaboration): Le Roman d’aventures, 1870-1930, (Limoges, PULIM, 2010), Fictions à la chaîne ; Littérature sérielle et culture médiatique (Seuil, « Poétique », 2017); Fantômas ! Biographie d’un criminel imaginaire (Les Prairies Ordinaires, 2013) ou son édition (avec L. Artiaga) en cinq volumes du Fantômas de Souvestre et Allain, (Robert Laffont, « Bouquins »).

Il présente également chaque jour sur Twitter des documents rares.

17 Place de la République, St Aignan. Entrée libre.