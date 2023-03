Reiner Stach, Kafka, t. I : Le Temps des décisions

Traduit de l'allemand par Régis Quatresous

« Ce que le genre biographique peut produire de meilleur. Un roman à part entière. » — Imre Kertész, Prix Nobel de littérature

Kafka demeure aux yeux de beaucoup un visage amaigri au regard enflammé, une vague silhouette qui rôde à l’ombre de son œuvre, ou le nom d’une angoisse. On oublie quelquefois qu’il fut avant tout écrivain, et l’on ignore presque qu’il fut aussi un homme.

La monumentale trilogie biographique de Reiner Stach accomplit le prodige de ramener Kafka à la vie, de restituer l’effervescence intellectuelle de la Mitteleuropa à la charnière des xixe et xxe siècles.

Avec vigilance et rigueur, elle redonne corps et dimensions à une existence qui a, comme les textes, trop donné lieu à la spéculation. Ce premier tome couvre les années 1910-1915. Des années où Kafka écrit tour à tour Le Verdict, La Métamorphose, Le Disparu (Amérique) et Le Procès, et où sont posés, coup sur coup, des jalons décisifs pour la suite de son parcours : lourdes responsabilités professionnelles, redécouverte du judaïsme, premières publications, catastrophe de la Grande Guerre, et surtout rencontre, correspondance, fiançailles et rupture avec Felice Bauer.

Un ouvrage fascinant, à la fois récit d’une vie, livre d’histoire et essai critique, mené avec un rythme et une sensibilité de romancier.

Présentation sur le site de l'éditeur

Pierre Assouline a consacré un billet à ce volume sur son blog larepubliquedeslivres.com :

"Deux fois Kafka avec autant d'empathie"…

"Vingt ans. Il aura fallu attendre vingt ans pour voir paraitre la version française de « la » biographie de Franz Kafka, celle qui fait autorité sous la signature la plus célébrée du plus éminent des spécialistes de son œuvre et, surtout, de sa vie. La première grande biographie alors qu’il existe des dizaines et des dizaines de livres sur des morceaux de sa vie et sur l’analyse partielle de son œuvre. Ce paysage morcelé d’alvéoles a encouragé Rainer Stach à prétendre embrasser la totalité. Il est vrai que l’entreprise avait de quoi faire hésiter ; elle a même fait renoncer Gallimard, l’éditeur historique de Kafka depuis qu’Alexandre Vialatte ébloui par la lecture du Château en allemand dans l’Allemagne de 1925 l’avait révélé à son comité de lecture, à se lancer dans un si énorme chantier de traduction. Finalement Le Cherche midi, maison plus modeste mais non moins ambitieuse, a relevé le gant et publie ce mois-ci le premier tome (il y en aura trois d’égale importance à paraitre à la fin de cette année et au milieu de l’année suivante) du fameux Kafka (traduit de l’allemand par Régis Quatresous) de Rainer Stach."