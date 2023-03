Juliette Adam, Une féministe contre Proudhon (1858)

Postface d'Isabelle Krier

Agée de 18 ans seulement, mais ayant reçu une éducation positiviste, républicaine et socialiste, grâce à son père, lecteur de Charles Fourier, Juliette Adam livre, en 1858, avec ses idées anti-proudhoniennes un manifeste pour l’égalité et la liberté des femmes, qui s’adosse à un projet de société courageux et novateur, à un moment de l’histoire où le conservatisme sévit. Son pamphlet est une réplique à l’ouvrage de Proudhon "De la Justice dans la Révolution et dans l’Église" publié la même année.

Adam reconnaît la valeur des idées politiques et économiques du père de l’anarchisme, mais son système s’appuie sur une misogynie inacceptable qu’elle se donne pour objet de renverser en mobilisant une argumentation personnelle forte. La postface de la philosophe Isabelle Krier reprend avec méthode les éléments du discours de J.Adam pour en dégager la modernité.

