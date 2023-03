L'humour de Proust. Lecture-concert par Denis Podalydès et Jean-Philippe Collard (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse)

Lecture-concert par Denis Podalydès et Jean-Philippe Collard

Vendredi 24 mars, 19h à la Fondation Jan Michalski

« On rit de ce qu’on craint. Molière riait de la jalousie parce qu’il était jaloux. Proust rira du snobisme et du monde parce qu’il les a longtemps redoutés. » André Mauroix



La plume proustienne recèle des trésors d’humour, jouant sur la gamme de la satire sociale à l’autodérision. Dans un écho de mots et de notes, le duo formé par le comédien Denis Podalydès et le pianiste Jean-Philippe Collard donnera à entendre des extraits d' À la recherche du temps perdu dans un paysage musical inspiré de Proust. Une invitation poétique à rire ou à sourire sur des œuvres de Debussy, Fauré, Chopin, Satie ou Scarlatti.



Interprétation : Denis Podalydès

Piano : Jean-Philippe Collard

Conception et adaptation : Jean-Michel Verneiges

—

Denis Podalydès a suivi des études de lettres et de philosophie avant d’entrer au Cours Florent, puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique français. Il connaît une carrière foisonnante comme acteur pour le théâtre et le cinéma, ainsi que comme metteur en scène, scénariste et écrivain. En 1997, il entre à la Comédie-Française et en devient sociétaire en 2000. De nombreuses récompenses ont salué son parcours, dont le Molière de la Révélation théâtrale pour son rôle dans Le Revizor de Gogol et le Molière de la mise en scène pour Cyrano de Bergerac. Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, il compte également nombre de lectures publiques et enregistrements d’œuvres à son actif, et a récemment publié Les nuits d’amour sont transparentes (Seuil, 2021) et Célidan disparu (Mercure de France, 2022).



Jean-Philippe Collard s’est formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et, après avoir obtenu de nombreux prix prestigieux dont le Premier Grand Prix du concours Cziffra, il déploie une éminente carrière de pianiste. Parcourt les plus importantes scènes internationales, du Carnegie Hall au Royal Albert Hall, il a joué avec des chefs d’orchestre de renom, tels Jean-Claude Casadesus, Seiji Ozawa ou Simon Rattle. Ardent défenseur de la musique française, de Fauré à Saint-Saëns, Poulenc, Ravel et Debussy, il est aussi un interprète privilégié du répertoire romantique de Chopin, Liszt et Schumann. Sa discographie compte plus de cinquante albums.

—

CHF 20.- (plein tarif)

CHF 15.- (retraité·es, chômeur·ses, AI)

CHF 10.- (étudiant·es)

Sur réservation via notre billetterie en ligne