Formes d’animalité (1re séance du programme "Formes de vie posthumaines", EHESS)

1re séance du programme

« Formes de vie posthumaines. Perspectives critiques et socio-philosophiques ».

EHESS, 54 bld. Raspail, 75006, Paris





Ce programme en présentiel est organisé par LAP | UMR 8177 CNRS-EHESS et se propose de donner la parole, lors de chaque séance, à des chercheurs, des écrivains et des artistes.



Un des buts de ce programme, qui continuera l’année universitaire suivante, est de constituer un groupe de réflexion autour de la notion de forme de vie posthumaine. Les échanges seront finalisés par des publications collectives ainsi que par l’organisation d’un colloque.





Organisateurs



Mara Magda Maftei, magda.maftei@ehess.fr



Agnès Callu, agnes.callu@ehess.fr



Pierre-Antoine Chardel, pierre-antoine.chardel@ehess.fr





Première séance : "Formes d’animalité"



Co-animateurs Mara Magda Maftei et Agnès Callu





Invités :



Dominique Lestel, École Normale Supérieure, Paris



Emmanuel Picavet, Professeur Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



L’écrivaine Emmanuelle Pireyre, Chimère (Paris, Éditions de L’Olivier, 2019)



L’écrivain Camille Brunel, Après nous, les animaux (Paris, Éditions Casterman, 2020) et Ecatepec (Paris, Alma Éditeur, 2023)



L’artiste Davor Vrankic







Mercredi 15 mars de 16h à 19h - Salle du conseil A/BS1_28



EHESS, 54 bld. Raspail, 75006, Paris









Lien zoom pour les non-parisiens



https://us02web.zoom.us/j/81497448315?pwd=ZEN5TnFOOTVtdnpKck9HTDBObUtIdz09



ID de réunion : 814 9744 8315



Code secret : 272219