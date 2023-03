Marceline Desbordes-Valmore

Des fleurs et des pleurs

Poésies choisies

Sélection de : Yohann Ringuedé

« Ô douce Poésie !

Couvre de quelques fleurs

La triste fantaisie

Qui fait couler mes pleurs. »



« Les Séparés », « La Sincère », « L’Oreiller d’une petite fille », « La Madone des champs », « Rêve intermittent d’une nuit triste »… Cette anthologie vous fera (re)découvrir des thèmes chers à Marceline Desbordes-Valmore : l’innocence de l’enfance, la nostalgie de l’amour, la peur de la perte, la communion avec la nature, la beauté et la fragilité de la vie.

Aux prémices du romantisme français, la poétesse offre une ode à la sensibilité et au partage des émotions, dédiée à ceux et « celles qui pleurent » et aiment intensément.



Librio (n° 1343) - Œuvre du Matrimoine

Paru le 22/02/2023

Genre : Littérature française

