Nouveaux défis aux périphéries urbaines (Paris)

Pour marquer le dixième anniversaire de Banlieue Network, réseau de recherche financé par l’AHRC que nous avons fondé et animé en 2012-2014, nous vous invitons à échanger au sujet des nouveaux défis auxquels les banlieues françaises doivent faire face. Notre réseau cherche à déconstruire les barrières entre chercheurs en différentes disciplines et acteurs locaux par des événements et des publications interdisciplinaires. C’est dans ce but que nous organisons une série d’ateliers créatifs, un colloque et festival à Saint-Denis les 29 juin-2 juillet 2023 sur les « Littératures en Marge » et un atelier pratique de co-création en octobre 2023.



Nous lançons ce nouveau projet avec une rencontre apéro dont l’objectif est de promouvoir l’échange de savoirs et le dialogue entre chercheurs et non-universitaires autour des urgences intellectuelles dans les quartiers défavorisés et de susciter un intérêt pour les méthodes co-créatives que nous avons conceptualisées. Veuillez trouver ci-dessous le programme indicatif:





“Nouveaux défis en périphérie urbaine”

le 27 mars 2023 à la Maison de l’Europe, 29, avenue de Villiers, 75017 Paris





14.00-14.15 Bienvenue



14.15-15.00 De Banlieue Network à la Co-Création. Présentation par Christina Horvath (Université de Bath) et Juliet Carpenter (Kellogg College, Oxford University)



15.00-16.00 Nouvelles directions. Présentations éclairs par des chercheurs de différentes disciplines et des acteurs non-universitaires



16.00-16.30 Pause café



16.30-17.45 Relever les nouveaux défis dans les banlieues. Table ronde incluant Silvia Capanema (élue et historienne, Université Paris Nord ) et Michel Kokoreff (sociologue, Université Paris 8)



17.45-18.00 Présentation du Colloque & Festival "Littératures en Marge", St Denis (29 juin – 2 juillet)



18.00- 19.00 Apéro de réseautage



L’événement est hybride, la participation est gratuite. Pour s’inscrire :



https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-banlieue-network-fete-ses-10-ans-519034194247





Pour plus de renseignement, veuillez contacter :



Juliet Carpenter juliet.carpenter@kellogg.ox.ac.uk et Christina Horvath c.horvath@bath.ac.uk





Venez nombreux/ses et n’hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous !