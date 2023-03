Littérature d'anticipation et Humanités numériques (Lyon)

Colloque Anticipation et Humanités numériques

Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023





Contacts :



Claire Barel-Moisan (IHRIM, CNRS ENS Lyon)



claire.barel-moisan@ens-lyon.fr



Delphine Gleizes (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes)



delphine.gleizes@univ-grenoble-alpes.fr







Jeudi 16 mars



ENS-Lyon, 15 parvis René Descartes. Salle 117, bâtiment D2.



Matin



10h Accueil



10h15-10h30



Claire Barel-Moisan et Delphine Gleizes, Introduction



Outils et enjeux méthodologiques



Présidence : Olivier Bara (IHRIM, Université Lumière Lyon 2)



10h30-10h50 Claire Barel-Moisan (IHRIM, CNRS ENS Lyon), « Une base de données pour analyser les caractéristiques éditoriales, poétiques et thématiques d’un genre. Atouts et limites d’un outil »



10h50-11h05 Discussion



11h05-11h45 Pierre-Carl Langlais (ANR Numapresse), « La science-fiction lue par l’intelligence artificielle : émergences, constructions et dispersions d’un genre dans l’espace littéraire latent »



11h45-12h Discussion



12h-12h30 Olivier Kraif (LIDILEM, Université Grenoble Alpes), « Faire contraster les genres littéraires avec le Lexicoscope : présentation des observables et des scénarios d'exploration »



12h30-12h45 Discussion



12h45-14h Repas



Après-midi



Langues, langage, formats



Présidence : Olivier Kraif (LIDILEM, Université Grenoble Alpes)



14h-14h20



Pascale Roux (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes), « Utiliser les données linguistiques en vue de l'analyse littéraire : l'identification de stylèmes. Propositions méthodologiques »



14h20-14h30 Discussion



14h30-15h



Julie Sorba et Iva Novakova (LIDILEM, Université Grenoble Alpes), « Littérature d’anticipation et Science-fiction : quelle filiation ? Un éclairage phraséologique sur corpus »



15h-15h10 Discussion



15h10-15h30 Pause



Présidence : Christèle Couleau (Pléiade, Université Sorbonne Paris Nord)



15h30-16h00



Amélie Chabrier (RIRRA 21, Université de Nîmes) « “La grammar e l’arte of sprichablar y scribir correctement” : exploration exolinguistique du site Anticipation »



16h-16h10 Discussion



16h10-16h40



Yoan Vérilhac, (RIRRA 21, Université de Nîmes) « Taille des récits d’anticipation et formatage du genre »



16h40-16h50 Discussion





Vendredi 17 mars



Maison des Sciences de l’Homme - Amphi Marc Bloch



Matin



Publics, supports et enjeux sociétaux



Présidence : Marie-Ève Thérenty (RIRRA 21, Université Paul-Valéry Montpellier 3, IUF)



9h Accueil



9h15-9h45h



Valérie Stiénon (Pléiade, Université Sorbonne Paris Nord), « La dystopie est-elle un récit du collectif ? La réponse des outils d’Humanités numériques »



9h45-9h55 Discussion



9h55-10h25



Christèle Couleau (Pléiade, Université Sorbonne Paris Nord), « L’anticipation : un genre genré ? »



10h25-10h35 Discussion



10h35-10h50 Pause



10h50-11h20



Delphine Gleizes (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes), « L’anticipation en images : des statistiques pour un genre illustré »



11h20-11h30 Discussion



11h30-12h



Laurent Bazin (CHCSC, Université Paris-Saclay) « Jeunesse et anticipation »



12h-12h10 Discussion



12h15-13h45 Déjeuner



Après-midi



Sciences et anticipation



Présidence : Sarah Mombert (IHRIM, ENS-Lyon)



13h45-14h15



Hugues Chabot (S2HEP, Lyon 1), « Les sciences et les techniques à l’épreuve de l’histoire dans la littérature d’anticipation »



14h15-14h25 Discussion



14h25-14h55



Cyril Langlois (S2HEP, Lyon 1), « Quelle théorie de l’évolution dans les récits d’anticipation ? »



14h55-15h05 Discussion



15h05-15h35



Claire Barel-Moisan (IHRIM, CNRS ENS Lyon), « Technologies imaginaires et inventions futuristes : un genre technocritique ? »



15h35-15h45 Discussion



16h Fin du colloque.