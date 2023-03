Éthique et littérature aujourd’hui (Strasbourg)

Il semblerait qu’aujourd’hui l’éthique devienne un critère essentiel pour évaluer la valeur d’une œuvre littéraire. Dans les années récentes, la moralité de l’auteur, la qualité morale d’une œuvre (L’Oarystis de Chenier 2017), le contenu idéologique d’un spectacle (Exhibit B, Brett Bailey, 2013) ont déterminé le jugement esthétique porté sur les œuvres. Si, en 2007, Pierre Jourde écrivait qu’ « en ce qui concerne la littérature contemporaine, parler de bien et de mal paraît tout à fait obsolète », en 2017, selon Alexandre Géfen, on peut « demander à l’écriture et à la lecture de réparer, renouer, ressouder, combler les failles des communautés contemporaines, retisser l’histoire collective et personnelle, de suppléer les médiations disparues des institutions sociales et religieuse ». Que les critiques soient favorables à ce changement (Newton 2020) ou qu’ils le critiquent (Talon-Hugon 2019), force est de constater que les relations entre éthique et littérature connaissent actuellement un bouleversement profond (Donnarumma 2019).



Ce colloque cherche à définir et à expliquer le changement en cours, à partir de l’analyse des textes publiés en Europe et aux États Unis dans les vingt dernières années.

Programme

23 mars

9h-11h Première session : De l’écriture à la lecture

Présidée par Kenza Jernite

Raffaele Donnarumma (Università di Pisa), Éthiques de la confession

Emiliano Cavaliere (EHESS), L’engagement littéraire comme identification

Lise Wajeman (Université Paris Cité), Éthiques de la réception : quelques expériences de testing



11h30 – 13h Deuxième session : Dire l’excès, l’intolérable, le scandale moral

Présidée par Corinne Grenouillet

Frédérique Leichter-Flack (Sciences Po), L’art de raconter des histoires peut-il servir à vous sauver la vie ? Des frontières morales au goulag

Aline Lebel (Université Paris Nanterre), Constructions et usage du choc moral : le cas de la souffrance enfantine



14h15 -15h45 Troisième session : La littérature et la cité

Présidée par Monica Manolescu

Gisèle Sapiro (EHESS), Qui régule la littérature ?

Cristina Savettieri (Università di Pisa), End of Trials ? From Liability to Moral Responsibility in the Contemporary Italian Literary Field.



16h – 17h30 Quatrième session : Du passé au présent et vice-versa

Présidée par Ana-Maria Gîrleanu



Nicholas Manning (Université Grenoble Alpes), L’autisme de Bartleby. Le diagnostic des personnages comme question éthique

Enrica Zanin (Université de Strasbourg), De l’éthique de la vertu au self-help : Parcours éthiques de la Renaissance au contemporain



18h30 Entretien avec l’écrivaine Rachel Cusk (Bnu, Auditorium) modérée par Katie Ebner-Landy et Lara Delage-Toriel



24 mars

9h-10h30 Première session : Le tournant éthique en littérature

Présidée par Barbara Carnevali



François Lavocat (Université de Paris III Sorbonne Nouvelle ) : « ‘La fiction, un monde de normes et de biens’ ? » Thomas Pavel et le tournant éthique des théories sur la fiction.

Katie Ebner-Landy (Harvard University), Liberal Aesthetics and the Ethical Turn



11h-12h30 Deuxième session : Enjeux éthiques de la fiction radicale

Présidée par Roberto Rossi



Anthony Mangeon (Université de Strasbourg), Le rouge-gorge et l’orchidée noire : faut-il exterminer une partie de l’humanité pour sauver la terre ?

Matthias Roick (Polish Academy of Sciences), « We’re the monsters now ! » The Quest for Diversity in Contemporary Fantasy Novels and Role Playing Games



13h45-15h15 Troisième session : Perspectives de genre

Présidée par Guy Ducrey



Anne Tomiche (Sorbonne Université), Scènes de viol. Passé(z): y a rien à (re)voir?

Justine Brisson (Sciences po), Entre militantisme et formalisme. Actualités du neutre



15h30-17h Quatrième session : « Le ménage à trois » : littérature, science, philosophie

Présidée par Doriane Molay



Vincenza Perdichizzi (Université de Strasbourg), Le « je ne sais quoi » littéraire dans l’« univers de la précision »

Barbara Carnevali (EHESS), Littérature et philosophie morale au cours des dernières décennies : une cartographie ?







Le colloque est précédé d’un atelier, spécialement destiné aux doctorants. En voici le programme:



Atelier/workshop

22 mars 2023 (Université de Strasbourg, Studium, salle E.16)



13h-14h Enrica Zanin et Vincenza Perdichizzi, Introduction : quels sont aujourd’hui les enjeux du rapport entre éthique et littérature ? Dialogue et discussion avec les participants.

14h-15h30 Première session modérée par Katie Ebner-Landy

Doriane Molay (EHESS) : Éthique et auteur : lorsque l’image de l’autre est matrice à fiction.

Point méthodologique par Katie Ebner-Landy (Harvard) : littérature et éthique : les travaux de Martha Nussbaum.

Discussion commune

16h-17h30 Deuxième session modérée par Emiliano Cavaliere

Roberto Rossi (EHESS, Università degli Studi di Milano) : L'éthique poussée au bout : modernisme testimonial et ironie postmoderne dans les récits de la Shoah.

Point méthodologique par Emiliano Cavaliere (EHESS) : Prémisses et naissance de l'autonomie de la sphère esthétique.

Discussion commune



17h30-18h Enrica Zanin et Vincenza Perdichizzi, introduction aux thèmes abordés le 23 et le 24 mars.